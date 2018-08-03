Стриженова показала своего четырехмесячного малыша

Телеведущая Екатерина Стриженова решила в отпуске навестить внука. Вместе с маленьким наследником Петром и мужем Александром телезвезда отправилась по магазинам.

Старшая дочь Стриженовых Анастасия в апреле этого года родила первенца. Новоиспеченные бабушка и дедушка не нарадуются на внука. Ради драгоценных минут рядом с малышом Александр и Екатерина готовы преодолевать огромные расстояния – родители младенца проживают в Нью-Йорке.

Сегодня, 3 августа, телеведущая поделилась в Instagram новым снимком. Екатерина держит на руках подросшего внука, рядом позирует значительно похудевший Александр. Семейство запечатлено среди витрин магазина, вероятно, Стриженовы решили совместить приятное с полезным: сходить на шопинг и погулять с внуком. "Петя Петрович -наша радость и любовь!!Жизнь прекрасна-тебя все носят на руках! Уже 4 месяца!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала телезвезда под снимком.

Интернет-пользователи, которые не следят за личной жизнью телеведущей, были немного обескуражены. Некоторые из них решили, что Екатерина вновь стала мамой. Конечно, другие комментаторы быстро разъяснили, что тут к чему, однако многие отметили, что для бабушки и дедушки Стриженовы выглядят слишком молодо.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 2 Авг 2018 в 11:30 PDT

"Разве это не их ребенок????слышала,кто они родили себе малыша...Врут?", "Я что-то пропустила...", "это их старшая дочка родила им внука!", "Разве можно сказать, что это бабушка и дедушка с внуком?!Вы прекрасны😍🤩", "Совсем на бабушку с дедушкой не тянете. Молодые совсем ❤️", "Ого, бабушка с дедушкой?! Если бы не написали я подумала,что ваш😍", "Я подумала родителями стали. вы отлично выглядите👌", – писали интернет-обыватели.

Добавим, что мама мальчика Анастасия уже вышла из декретного отпуска. Пока девушка работает, за младенцем присматривает супруг. Скоро Петра ожидает таинство крещения. Младшая дочь Стриженовых Александра выбрана на роль крестной матери.