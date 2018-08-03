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Шоу-бизнес

Стриженова показала своего четырехмесячного малыша

Екатерина и Александр Стриженовы. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Телеведущая Екатерина Стриженова решила в отпуске навестить внука. Вместе с маленьким наследником Петром и мужем Александром телезвезда отправилась по магазинам.

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Старшая дочь Стриженовых Анастасия в апреле этого года родила первенца. Новоиспеченные бабушка и дедушка не нарадуются на внука. Ради драгоценных минут рядом с малышом Александр и Екатерина готовы преодолевать огромные расстояния – родители младенца проживают в Нью-Йорке.

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 Звездный Инстаграм

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Екатерина Владимировна Стриженова

Екатерина Владимировна Стриженова телеведущая

Сегодня, 3 августа, телеведущая поделилась в Instagram новым снимком. Екатерина держит на руках подросшего внука, рядом позирует значительно похудевший Александр. Семейство запечатлено среди витрин магазина, вероятно, Стриженовы решили совместить приятное с полезным: сходить на шопинг и погулять с внуком. "Петя Петрович -наша радость и любовь!!Жизнь прекрасна-тебя все носят на руках! Уже 4 месяца!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала телезвезда под снимком.

Интернет-пользователи, которые не следят за личной жизнью телеведущей, были немного обескуражены. Некоторые из них решили, что Екатерина вновь стала мамой. Конечно, другие комментаторы быстро разъяснили, что тут к чему, однако многие отметили, что для бабушки и дедушки Стриженовы выглядят слишком молодо.

"Разве это не их ребенок????слышала,кто они родили себе малыша...Врут?", "Я что-то пропустила...", "это их старшая дочка родила им внука!", "Разве можно сказать, что это бабушка и дедушка с внуком?!Вы прекрасны😍🤩", "Совсем на бабушку с дедушкой не тянете. Молодые совсем ❤️", "Ого, бабушка с дедушкой?! Если бы не написали я подумала,что ваш😍", "Я подумала родителями стали. вы отлично выглядите👌", – писали интернет-обыватели.

Добавим, что мама мальчика Анастасия уже вышла из декретного отпуска. Пока девушка работает, за младенцем присматривает супруг. Скоро Петра ожидает таинство крещения. Младшая дочь Стриженовых Александра выбрана на роль крестной матери. 

Автор: Руслана Алексеева3 августа 2018, 17:35

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