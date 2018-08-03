"Это было очень смешно": Гришаева рассказала об Олешко в постели
Оказывается, свою первую роль в кино Гришаева получила в четыре года. В десять лет девочка уже играла на сцене Одесского театра музыкальной комедии.
После института талантливую молодую актрису пригласили аж в три театра – "Сатирикон", "Ленком" и в Театр имени Вахтангова. На сцене эта обаятельная брюнетка уже больше 20 лет, но популярность пришла к ней сравнительно недавно.
Многим зрителям нравится их дуэт с актером Александром Олешко. Нонна Гришаева рассказала об их тандеме. "У нас куча историй "с улыбкой", нас то женят, то разводят. Я помню, был совместный фильм с постельной сценой, это было очень смешно", - цитирует звезду сайт "Комсомольская правда".
А вот с коллегой Леонидом Барацем из "Квартета И" Гришаеву связывает дружба со студенчества. "Мы познакомились в поезде Москва – Одесса, когда ехали на каникулы, только он в ГИТИСе учился, а я в "Щуке". Стали выпендриваться тогда друг перед другом. И я наблюдала, как создавался "Квартет И"… А потом, когда они написали "День радио", сказали, что это для меня", – поделилась знаменитость.
Еще одна подруга-коллега Нонны Гришаевой – Мария Аронова. По словам актрисы, они жили в одной комнате в общежитии.
"Когда мы были на третьем курсе, Игорь Угольников искал двух характерных актрис. И из всего курса он выбрал нас", – рассказала Гришаева.
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