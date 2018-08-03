"Там был грех прелюбодеяния": Лукинский о причинах развода Петросяна и Степаненко
Постоянный участник програмы "Аншлаг" Николай Лукинский также подключился к публичному обсуждению. Юморист прокомментировал информацию о разделе имущества Петросяна и Степаненко.
"Отдай все жене, если ты настоящий мужчина. Я бы отдал", - рассудил Лукинский. Он уже 38 лет счастлив в браке с женщиной, с которой познакомился в первом классе школы, поэтому не мыслит своей жизни без любимой жены: "Семья – это самое главное в жизни".
Николай полагает, что причиной расставания могли стать либо отношения на стороне, либо отсутствие религии в жизни супругов. "Думаю, это связано со слабой верой в Бога. Люди верующие вообще не имеют права разводиться, значит, там какие-то проблемы с верой. Либо там был грех прелюбодеяния, и поэтому что-то привело к тому, что они разводятся", – добавил артист в интервью РИА ФАН.
Добавим, о расставании звезд эстрады стало известно благодаря пресс-службе Хамовнического суда, где разбирается исковое заявление о разделе имущества знаменитой пары. Примечательно, что Степаненко требует взыскать с Петросяна более 80% от всего совместно нажитого состояния.
Позже появилась информация, что у 72-летнего Петросяна роман с личной помощницей 29-летней Татьяной Брухуновой. Мол, эта связь и стала поводом для скандального развода.
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