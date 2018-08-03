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Адвокат Петросяна растоптал Степаненко

Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Известный адвокат Сергей Жорин, который будет представлять в суде интересы юмориста Евгения Петросяна по иску его супруги Елены Степаненко по разделу имущества, поделился подробностями бракоразводного процесса. Он считает, что супруга сатирика слишком много хочет.
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По словам защитника Петросяна, основной доход в семью приносил именно юморист. При этом Жорин привел довольно нелестное для Степаненко сравнение.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

"Если провести аналогию, то, например, в хорошем ресторане вам перед основным заказом принесут комплимент от повара. Так вот, Степаненко и была при муже этим комплиментом от повара", – цитирует адвоката Life.ru. Жорин добавил, что Петросян еще до суда предложил супруге забрать половину их совместного имущества и даже дал ей право выбора, после чего был готов подписать досудебное соглашение.

Однако брошенная женщина на конструктивный диалог не пошла и запросила значительно больше половины, сделав семейную драму достоянием общественности. По словам Сергея Жорина, 4 августа они должны были встретиться с женой сатирика и ее адвокатом Еленой Забраловой.

"Степаненко вдруг заявила, что у нее заболела голова. Потом мы узнали, что за два дня до нашей предполагаемой встречи они уже подали в суд. Как выяснилось, Степаненко хочет больше половины имущества, что похоже на хамство или наглость с ее стороны", – рассказал адвокат Петросяна. К слову, клиентами Елены Забраловой были президент России Владимир Путин, патриарх Кирилл, глава "Роснефти" Игорь Сечин и другие крупные бизнесмены.

Напомним, Елена Степаненко обратилась в Хамовнический суд с иском к супругу о разводе и разделе имущества примерно на один миллиард рублей. Позже появилась информация, что у 72-летнего Петросяна роман с личной помощницей, 29-летней Татьяной Брухуновой. Мол, эта связь и стала поводом для скандального развода.

Автор: Валерия Нарская3 августа 2018, 19:35
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Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

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