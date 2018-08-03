Стало известно о новой возлюбленной Егора Крида

Сетевые детективы определили новую пассию певца Егора Крида. Ею оказалась никому не известная модель.

После окончания шоу "Холостяк" многие поклонники надеялись, что победительница телепроекта Дарья Клюкина хоть ненадолго, да задержится рядом с Кридом. Однако сразу после завершения реалити ей дали от ворот поворот. Теперь артист старается не распространяться о своей личной жизни.

Поклонники было решили, что Егор на время отложил поиски возлюбленной и с головой окунулся в работу. Однако на днях внимательные интернет-обыватели обнаружили в Instagram девушку, которую предположительно что-то связывает с Кридом.

В Stories блондинка опубликовала снимок белого цветка, которую держит мужская рука. Фолловеры тут же отметили, что татуировки загадочного кавалера подозрительно похожи на нательные рисунки Егора. После незнакомка рассказала подписчикам, что познакомилась с Кридом через его сестру.

Публикация от Егор Крид (@egorkreed) 3 Июл 2018 в 10:48 PDT

О таинственной избраннице артиста известно очень мало. Она работает моделью, любит конный спорт, часто бывает в Москве, Лондоне и Тюмени. Вероятно, последний является малой родиной красотки.

Добавим, что ранее стало известно, что еще одна модель, но только уже из Москвы Мария Шатохина отправила мошенникам интимные фотографии, надеясь на встречу с Егором Кридом. Злоумышленники обещали девушке роль в новом клипе певца.

Представившиеся "агентами Крида" попросили модель отправить им более 20 фотографий, в том числе такие, где она абсолютно голая. Девушка, окрыленная перспективой скорой встречи со своим кумиром, выполнила это условие, после чего осознала, что наткнулась на мошенников.