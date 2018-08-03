От беременной Рапунцель из "Дома-2" сбежал жених

Звезда "Дома-2" Илья Яббаров рассказал, что окончательно порвал со своей беременной девушкой Аленой Рапунцель. Такое решение мужчина принял в том числе и из-за матери избранницы – Татьяны Владимировны.

В своем Instagram Яббаров заявил поклонникам, что его воссоединение с Рапунцель больше невозможно. Он попросил не судить его за это, так как истинные причины конфликта остались за кадром телешоу.

"Я не кричу, что я идеальный мужчина! И не прикидывался не когда жертвой , и терпеть не могу жертв. Вы все спрашивайте, что у нас с Аленой Дмитриевной Савкиной? Лукавить не буду , между нами ТОЧКА НА ВСЕГДА , мы не когда не будем вместе!!! Это наше совместное решение,что между нами? Мы мама и папа не более..... не нужно мне писать , что бы мы помирились и так далее. Мы не сможем быть вместе, по многим обстоятельствам касаемо и Ее мамы Татьяны Владимировны , которая советует быть Алене матерью одиночкой, Я впервые сталкиваюсь в жизни с такими людьми , но оскорблять и комментировать я их не собираюсь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщил участник "Дома-2".

Публикация от ИЛЬЯ ЯББАРОВ (@yabbarov_555) 2 Авг 2018 в 11:29 PDT

Напомним, что проблемы у влюбленных начались как раз после того, как Алена объявила Илье, что он станет папой. Вскоре Рапунцель узнала об измене любимого. Оказалось, тот закрутил роман с другой участницей телестройки, Дарьей Осенковой.

Илья регулярно звонил девушке, а та присылала ему свои пикантные снимки. В какой-то момент Осенковой надоели тайные отношения, и она рассказала обо всем беременной Алене. После этого случая именно Татьяна Владимировна просила дочь быть терпимее к мужчине и простить его.