"Она в этом смысле молодец": Друг о любовнице Петросяна
Новость о разводе Евгения Петросяна с супругой прокомментировал друг сатирика и постоянный участник "Петросян-шоу" куплетист Михаил Вашуков. При этом он отнесся к семейной драме с иронией.
"Почему вы считаете, что это невеселая новость? Теперь каждый останется при своем имуществе. Что плохого в этом?.. Они жили вместе, работали вместе, а сейчас разделят все поровну. А то, что тридцать лет прожили... люди подольше живут и расходятся. Они сделали такой выбор, захотели начать жить заново", – цитирует Вашукова сайт "Комсомольская правда".
По его словам, Петросян и Степаненко, несмотря на происходящее, нормально общаются между собой. Что касается новой пассии юмориста, 29-летней Татьяны Брухуновой, которая также является его личной ассистенткой, Вашуков заявил, что она "хорошая".
"Толковая, пробивная, работает очень энергично. За всем следит, в курсе всего творчества Евгения Вагановича. Она в этом смысле молодец", – заявил друг Петросяна. Но, по его словам, юморист поступит по-мужски. "Сначала поделит имущество с Еленой, а потом уже будет думать о другой", – заключил Вашуков.
Известно, что народный артист РСФСР Евгений Петросян – один из самых высокооплачиваемых юмористов страны. Гонорар за концерт в восемь тысяч долларов не меняется уже много лет.
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