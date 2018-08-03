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Катя Семенова после катастрофы наплевала на изменщика-мужа

Катя Семенова. Фото: wikipedia.org/Александр Гурешов
Певица Катя Семенова уже полгода как разведена. Артистка счастлива и ничуть не жалеет о расставании с экс-супругом Михаилом Церишенко.
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Семеновой некогда грустить и предаваться воспоминаниям о бывшем муже-изменщике, на которого ей теперь по большому счету наплевать, – она с головой окунулась в работу. Вскоре должен выйти новый альбом звезды, который станет отражением ее новой жизни.

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Артистка заявляет, что сейчас абсолютно счастлива. Ей нет дела до бывшего супруга, поэтому она не знает, чем сейчас занят Михаил. "Моя личная жизнь прекрасна, но она действительно очень личная. С бывшим мужем я не общаюсь, и ни в коем случае не буду этого делать. Что у него там происходит на любовном фронте не знаю – это теперь не моя забота. Споров по поводу имущества и денег у нас тоже не было. Мы расстались мирно, так как я все отдала ему", — заявила артистка.

После расставания с Церишенко Семенова сменила стиль одежды и прическу. Поклонники отмечают, что звезда очень похорошела и стала выглядеть моложе и энергичнее, после катастрофы в личной жизни. Многие даже не узнают ее на фотографиях. Да и сама Екатерина не отрицает: она открыла совершенно новую страницу жизни. "Скоро у меня выходит альбом, он будет называться "Я классная". Это просто потрясающая пластинка, и обложка у нее будет соответствующая", – рассказала Семенова изданию StarHit.

Супруги прожили в браке почти 25 лет. Однако выяснилось, что в течение долгого времени у мужчины была другая. 9 января 2018 года певица снова осталась одна. "Для меня развод – это не катастрофа. Бывает измена, бывает предательство. Он меня предал. Я дала себе год после ее (Любовницы. – Прим. ред.) звонка. Она сказала, что они давно не знают, как от меня избавиться", – рассказывала Катя в эфире программы "Мой герой".

Автор: Руслана Алексеева3 августа 2018, 21:23

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