Умер Иосиф Кобзон

В Москве на 81-м году жизни скончался прославленный советский и российский певец Иосиф Кобзон. Артист долгое время боролся со страшным недугом.

Состояние Кобзона резко ухудшилось 20 июля. Исполнитель был госпитализирован втайне: информация об этом просочилась в прессу только спустя несколько дней.

Певца в тяжелом состоянии поместили в реанимацию. Кобзон отчаянно цеплялся за жизнь, но организм дал сбой: органы начали отказывать.

Спустя неделю после госпитализации появились данные, что артист больше не может дышать самостоятельно. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя несколько недель он скончался.

Информацию о смерти артиста подтвердила помощница его супруги. "Иосиф Давыдович скончался", – цитирует ее ТАСС. Время и место прощания будет объявлено позднее.

Жить осталось полторы недели

Болезни давно преследовали Кобзона. Рак ему диагностировали еще 13 лет назад. "Еврей, когда ему говорят, что осталось жить три месяца, идет к другому доктору. Вот так и у меня получилось. Мне сказали, что жить осталось не три месяца, а полторы недели", – рассказывал он.

Несмотря на то что Кобзон был противником лечения за рубежом, ему пришлось покинуть Россию. В 2005 году артист перенес операцию в Германии и с тех пор находился под пристальным наблюдением врачей.

В Сети постоянно появлялись слухи о том, что певец чувствует себя все хуже. Иногда этому находились весомые подтверждения. Например, в мае 2018 года была опубликована необычная видеозапись: зрители увидели, что Кобзону непросто передвигаться самостоятельно – на публичном мероприятии его вели под руку помощники.

От оперы до бардовской песни

Напомним, что свою сценическую деятельность Иосиф Кобзон начал в далеком 1958 году. Настоящая слава пришла к нему уже через несколько лет: артист долгое время был солистом Всесоюзного радио, Госконцерта и Москонцерта.

Сольную карьеру Кобзон начал только в 1970-м. Основой его репертуара стали патриотические, народные и бардовские песни. Невероятная мощь голоса позволяла ему исполнять даже оперные арии.