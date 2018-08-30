18-летняя дочь Маликова расплакалась из-за рождения ребенка

Дмитрию Маликову 48 лет. Но он не побоялся на пятом десятке снова стать отцом. И в январе в их семье случилось пополнение. О том, как новость восприняли близкие и как сегодня растет сын артиста, с Маликовым на праздновании дня рождения "Русского радио" откровенно поговорил корреспондент Dni.Ru.

"В моей жизни с рождением сына многое изменилось, – улыбается Дима. – Появилось больше ответственности и забот, стало меньше свободного времени. Даже несмотря на возраст, я хочу успеть воспитать своего ребенка. Ведь когда родилась Стефания, мне было 30 лет – я находился на пике карьеры, много гастролировал и дочь почти не видел. Теперь же стараюсь больше заниматься малышом, не пропустить ничего важного в его жизни. Хотя карьеру, конечно, не оставляю – грядет 30-летие моей творческой деятельности, по этому случаю дам большой концерт в столичном "Крокусе".

"Я очень долго ждал появления у меня еще одного ребенка, долго к этому стремился и всячески сподвигал к этому мою супругу, – продолжает певец. – Скажу вам больше – это вообще была моя идея, и я сумел ее воплотить. Дочь Стефания, конечно, была ошарашена новостью о рождении ребенка и появлении у нее брата. Мы не говорили ей про беременность до последнего момента, хотя и не ждали какой-то плохой реакции. Напротив, я очень хотел, чтобы она обрадовалась. Так и вышло – Стефания заплакала. Но это были слезы счастья".

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) 26 Июл 2018 в 5:49 PDT

"Мы долго думали над именем для новорожденного, – уверяет артист. – Хотя у меня и не было конкретной идеи, за которую бы я бился. В конечном итоге, "автором" стала моя жена Елена. Она сказала, что имя Марк и библейское, и интернациональное, ведь мало как судьба у ребенка сложится, в какой стране он будет жить... Но главное, конечно, чтобы он был здоров".

"Сегодня очень много времени с Марком проводит Лена, помогают ей Стеша и моя младшая сестра Инна, когда у них есть время, – признался исполнитель. – Но, естественно, у нас имеется и няня. Нашли мы ее легко, потому что именно она растила в свое время Стефанию, так что давно знаем и доверяем".