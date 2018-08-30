Как великовозрастный Краско ублажает молодую жену

Народный артист России 87-летний Иван Краско, несмотря на солидный возраст, всегда бодр и позитивен. Актеру хватает сил и на молодую.супругу. Специалист по чтению черт лица рассказал, что помогает актеру сохранять бодрость духа и почему он снова женился в 84 года.

Иван Краско по знаку зодиака Дева. Это говорит о том, что артист эмоционален, но старается контролировать свои эмоции.

Более того, девы смело идут вперед и легко преодолевают преграды. Трудности их только раззадоривают. Краско по-прежнему работает и активно участвует в театральных постановках, пишет "Собеседник".

Что касается черт лица артиста, то у него очень широкие крылья носа. Они, в свою очередь, свидетельствуют об искрящейся жизненной энергии. Трудно не признать, что 87-летний Краско прекрасно выглядит и находится в хорошей физической форме. Не даром артист признался, что в душе чувствует себя на 25.

Ранее Краско заявлял во всеуслышание, что его 27-летняя супруга Наталья Шевель с ним больше не живет. Несколько месяцев назад девушка отправилась в путешествие по миру и изредка звонит престарелому супругу справиться о его здоровье.

Оказывается, пара уже давно общаются только как друзья. Иван Краско отметил, что вопрос о расставании с Натальей назрел уже давно, ведь у их семьи нет будущего.

