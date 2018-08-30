Гагарина с веслом свела с ума шикарными ногами

Певица Полина Гагарина удивила поклонников совсем негламурной фотосессией. Звезда показала снимки с отдыха на природе.

В своем Instagram Полина опубликовала два кадра, на которых позирует, сидя в рыбацкой лодке. Артистка одета немного не по случаю: было бы логичней увидеть на ней шорты защитного цвета и майку в тон, однако она выбрала белоснежный сарафан на тонких бретельках. Также в плавание она взяла небольшой клатч.

"Сегодня чудесный день ☀️", – написала звезда под постом. Поклонники моментально отреагировали. Особенно им понравился кадр, где знаменитость орудует веслом.

"Дмитрий хоть немног греб веслами или только снимал видео?😂 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Богиня с веслом! ❤️❤️❤️", "Ну вот как так,а?Вы ведь даже с веслом невероятно красивая!Что за магия?Кому продать душу?", "Ой,девушка с веслом!С тебя можно картину писать😉", "Интерпретация девушки с веслом?)))", "Нежная и светлая))) даже с веслом😉", – писали интернет-обыватели в комментариях.

Некоторые фолловеры отметили, что Гагариной не хватает рыболовных снастей для полноты картины. "Удочки не хватает!!!", "Вместо сумочки удочку... и к вечеру уху с беленькой", "Баба на корабле к несчастью)", – шутили они.

Также почитатели таланта Полины отметили, что у артистки, которая имеет средний рост – от 164 до 166 сантиметров, по разным данным, – очень длинные и красивые ноги. "Идеально. Ракурс. Ноги. Лодка😉", "Ноги .... Сумасшедшие...." – восхищались поклонники. Отметим, что Гагарина, наверное, единственная российская певица, которую мало критикуют в Instagram.