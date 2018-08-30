Темные делишки: 65-летняя Степаненко повышает сексуальность зельями и приворотами

Каждый день приносит новые факты о разводе главной юмористической пары страны. Не успел народ перевести дух от баснословного состояния супругов, как появились новые подробности.

Вся страна обсуждает сказочное богатство четы юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна, которое оценивается в полтора миллиарда рублей. Артистам предстоит поделить не только элитную недвижимость, но и дорогостоящие предметы искусства, и старинный фарфор.

В коллекции Евгения Вагановича – картины Шишкина, Поленова, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова. Их стоимость превышает 30 миллионов долларов. Высоко оценивают и коллекцию книг. Это сборники анекдотов XIX-XX веков, сатирические журналы, книги Зощенко и Аверченко, на которых учился Петросян.

После развода книги Степаненко хочет оставить себе. Причем особый интерес проявляет к нескольким. "В рамках бракоразводного процесса для Степаненко по каким-то причинам принципиально оставить у себя целый ряд древних оккультных книг, среди которых книга Ганса Фреймарка 1910 года выпуска "Оккультизм и сексуальность", – сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Среди ценных для юмористки изданий, как выяснил Пятый канал, значатся также "Гипнотизм. Его теоретические основы и практическое применение" Альберта Моля 1898 года выпуска, "Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул" Николая Познанского, "История суеверий и волшебства" Альфреда Леманна 1910 года выпуска и "Евангелие в разъяснении спиритизма" Алана Кардека 1914 года издания. Приблизительная стоимость этих изданий на аукционах может доходить до трех миллионов рублей.

Возможно, 65-летняя Степаненко проводит какие-то темные магические обряды, чтобы повышать женскую привлекательность и соблазнять мужчин. В книгах, которые ей хочется иметь, есть рецепты приворотных зелий и заговоров. Иначе зачем ей столь специфические издания, а не, скажем, альбомы по искусству, которые всю жизнь собирает Петросян?..