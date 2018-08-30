Все завещал Марине: почему Табаков оставил детей без миллионов

12 сентября исполнится полгода со дня смерти выдающегося актера, режиссера и педагога Олега Табакова. Закон обязывает до этого времени открыть наследство и вступить в права всех, кто имеет право. Но покойный худрук МХТ имени Чехова успел составить завещание, которое облегчило задачу нотариусу, но стало неприятным сюрпризом для детей Олега Павловича.

По закону в завещании может указываться только круг наследников, но не упоминаться доля каждого из них. В таком случае разделение переданного имущества будет происходить на равные части. Текст может включать круг наследников и перечислений долей одного, нескольких или каждого из них. Более того, в документ может входить только указание о том, какой наследник, предусмотренный законодательством, не должен быть получателем имущества.

Судя по документам, которые публикует сегодня пресса, Олег Павлович не указал в завещании детей от первого брака – 58-летнего Антона и 52-летнюю Александру. Известно, что у Табакова были непростые отношения с ними. Лишь спустя годы Антон смог простить отца за то, что он ушел из семьи, но Александра полностью прервала с ним общение и даже не пришла на похороны.

По различным данным, Табаков владел 30 сотками земли (с домом) в поселке "Кино-1", который находится на берегу реки Истра. Также в его распоряжении был легковой автомобиль Subaru B9 Tribeca и три квартиры (площадью 116, 164 и 68 квадратных метров). Эти и другие активы он, как говорят, переписал на Марину Зудину.

Сын народного артиста СССР Антон прокомментировал прессе эту новость сдержанно: "Я с удивлением узнал, что меня приглашали к московскому нотариусу по поводу завещания отца. Но даже если бы это и было, не считаю возможным эту тему обсуждать в СМИ. Наследство, завещание – это частное дело семьи и посторонних людей, на мой взгляд, не касается".

Но юристы говорят, что Антон и Александра могут оспорить по суду завещание знаменитого отца и получить часть его миллионов наряду с Мариной Зудиной и ее детьми Павлом и Марией.