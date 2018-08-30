Бывшая жена Башарова сыграла шикарную свадьбу

Актриса Екатерина Архарова вновь вышла замуж. Влюбленные встречались больше года.

Екатерина Архарова и Артем Илясов расписались. Регистрация прошла во Дворце бракосочетания в парке "Коломенское" в Москве сегодня, 30 августа. На торжестве присутствовали родители новобрачных, а также близкие и друзья.

Невеста предстала перед гостями в необычном наряде. Она отказалась от классического платья в пол и выбрала белоснежный комбинезон от известного дизайнера. Екатерина и Артем обменялись клятвами и кольцами от бренда Cartier. А после выходящих из ЗАГСа молодоженов осыпали лепестками роз.

Отметим, что новоиспеченный супруг Архаровой работает в сфере ресторанного бизнеса. Вскоре он собирается открыть кафе-пекарню "Раиса Захарна", поэтому сейчас занят работой. Из-за этого новобрачные пока отложили свадебное путешествие на неопределенный срок. Кстати, у Екатерины также много дел в Москве. Звезда участвует в нескольких телевизионных проектах, включая сериал, где сыграет возлюбленную героя Федора Бондарчука.

Молодожены уже строят планы на будущее. Пара собирается приобрести дом с участком. Для этого Архарова решила продать свою шикарную квартиру в Юрмале.

Напомним, что предыдущий брак актрисы был не самым удачным. В 2015 году она со скандалом рассталась с актером Маратом Башаровым. Звезды разошлись из-за того, что Марат поднимал руку на Екатерину. Актриса не стала долго терпеть такое отношение и подала на развод. Архарова не любит вспоминать годы, когда была женой Башарова, об этом сообщает StarHit.