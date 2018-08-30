Лещенко убит новостью о смерти Кобзона

Новость о смерти народного артиста СССР стала шоком для его поклонников и коллег. Лев Лещенко узнал страшную весть одним из первых.

"Я плохо себя чувствую, я очень расстроен, не могу говорить... Да, ушел великий человек", – заявил Лещенко в интервью РЕН ТВ. Они дружили много лет, часто выступали в одних концертах и снимались в передачах. В мае этого года вместе пели на Дне победы в Кишиневе. Поэтому уход артиста Лещенко воспринял как личную трагедию.

В начале августа тот же Лев Валерьянович рассказывал журналистам: "Иосиф Давыдович не выписан, он в больнице, состояние у него среднетяжелое, но стабильное". Таким образом Лещенко опроверг появившиеся в СМИ многочисленные слухи о том, что Кобзон был выписан из больницы.

Напомним, о том, что 80-летний певец был госпитализирован, стало известно 26 июля. На протяжении 13 лет певец пытался победить онкологию. Как сообщают СМИ, Кобзон скончался в столичном госпитале имени Бурденко. О его смерти сообщил помощник супруги певца Нинель Кобзон: "Иосиф Давыдович скончался. Нинель Михайловна пока не может говорить, мы все плачем".

Соболезнования семье выразила певица Татьяна Буланова. "Он очень много сделал для эстрады, советской и российской. К сожалению, рано или поздно... Никто не вечен, все уходят. В "Октябрьском" выступали вместе. Он выходил со сцены, я стояла за сценой, там было темно, и какие-то нагромождения сценических декораций. Мне хотелось помочь, дать ему руку, но он дал понять, что сам спокойно справится. Это ощущение, что человек всегда себя позиционировал и вел как настоящий мужчина", – сказала Буланова.