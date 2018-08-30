Названо место похорон Иосифа Кобзона

Российский певец Иосиф Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище. Известно, что несколько лет назад артист сам купил там место.

Стоит отметить, что там же находятся могилы его близких родственников, передает Telegram-канал Mash. Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа в Москве на 81-м году жизни.