Опубликовано видео с последнего появления Кобзона

Близкие и друзья Иосифа Кобзона принимают соболезнования в связи со смертью легендарного артиста. А в это время поклонники вспоминают, каким был их любимый исполнитель.

На сайте YouTube появились кадры видеозаписи, на которых запечатлен Иосиф Давыдович. Как сообщает владелец аккаунта, с которого и был опубликован ролик, это одно из последних появлений знаменитого исполнителя на публике. Он выступал на похоронах друга.

Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа в Москве на 81-м году жизни. Звезда много лет боролась с онкологическим заболеванием. Российский певец будет похоронен на Востряковском кладбище. Известно, что несколько лет назад артист сам купил там место. На том же погосте находятся могилы его близких родственников.