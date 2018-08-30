Волочкова опозорилась после смерти Кобзона

Балерина Анастасия Волочкова выразила соболезнования в связи со смертью легендарного певца Иосифа Кобзона. Артистка обещала молиться за упокоение души знаменитого вокалиста.

В своем Instagram Анастасия опубликовала снимок, на котором запечатлена рядом с Иосифом Давыдовичем. В комментариях танцовщица отметила, что Кобзон был для нее хорошим другом.

"Жизнь – это лишь одно мгновение. Наш любимый Иосиф Давыдович. Как жаль, какая боль и опустошение, я буду молиться о вашей душе. Вы были мне настоящим другом, вспоминаю наши совместные выступления по регионам, дружбу искреннюю и неподдельную. Каким счастьем было общение с вами. Сейчас от всех нас только поддержка вашей семье.🙏🏻 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала бывшая прима Большого театра.

Большинство поклонников присоединились к словам Анастасии и разделили с ней ее боль от утраты. "да, Настенька! Согласна со всеми словами соболезнования! И мы будем молиться о душе....", "Соболезнования его семье. Великий певец. Его творчества будет не хватать", "Человечище!!! Легенда!! Эпоха!!!! 🙏🙏🙏🙏🙏". – писали интернет–обыватели.

Однако злопыхатели и тут не давали прохода знаменитой балерине. Они отмечали, что православная Волочкова опозорила себя, обещав молиться за представителя другой конфессии. "Настенька)))) как же ты будешь молиться за неправославного?????? ведь Кабзон иудей))))", "Интересно, умер Кобзон, а скорбные слова пишут на странице у Волочковой. Народ совсем спятил", – не унимались злопыхатели.

Конечно, на каждый роток не накинешь платок, однако некоторые поклонники Волочковой попытались урезонить разошедшихся недругов Анастасии. "Молиться, к вашему сведению можно за всех, и иудеи не исключение. Вы бы походили чаще в храм, знали бы тогда эту простую истину", – справедливо заметила пользовательница Сети.

Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа в Москве на 81-м году жизни. Российский певец будет похоронен на Востряковском кладбище. Известно, что несколько лет назад артист сам купил там место. Стоит отметить, что там же находятся могилы его близких родственников.