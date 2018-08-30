Лариса Гузеева показала постельное фото с дочерью

Телеведущая и актриса поделилась в Instagram с поклонниками снимком с отдыха. Лариса Гузеева проводит время с дочерью Олей.

На снимке изображен просторный номер отеля утром. В кадре – счастливая, улыбающаяся Гузеева на кровати со спящей наследницей. Также на фото видны голые пятки девушки, торчащие из-под одеяла. Возможно, Ольга не захотела сниматься, либо еще не проснулась к завтраку.

"Мы с Лелькой в Тбилиси! И я наконец– то могу посвятить ей все свое время и внимание! Мы выбрали лучший отель. Самый центр, но очень тихо! Дерево, много света и воздуха, огромный номер, удобные кровати и!!! Меню подушек!!! Короче кайф! Рекомендую, ибо сама вскрыла мозг всем знакомым – где остановиться! Завтраки – отдельная песня", – написала ведущая шоу "Давай поженимся". Пользователи соцсети пожелали маме с дочкой хорошего отдыха и поделились своими воспоминаниями о солнечной Грузии.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 30 Авг 2018 в 3:21 PDT

"Для меня Грузия, скорее Абхазия, 40-летней давности: мацони, сулугуни, мамалыга, цванель, мандариновое варенье, а самое вкусное и бесподобное, и любимое – суп аджеп сандай! Грузия - любовь навсегда!", "Обожаю Грузию. Хорошо отдохнуть и насладится летом взахлеб", "Ой, Лариса! Какая Вы здесь счастливая! И эти ножки любимой доченьки, торчащие из-под одеяла, объясняют это настоящее женское счастье! Хорошего отдыха Вам!", – пожелали поклонники.