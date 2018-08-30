Краско пожалел бездомную молодую жену-изменщицу

87-летний Иван Краско рассказал, какие чувства испытывает сегодня к 27-летней супруге Наталье Шевель, которую весной поймали на измене. В настоящее время девушка путешествует по Европе, а ее муж анализирует их отношения.

Иван Иванович заявил, что о разводе пока речи не идет. При этом он не исключил подобного варианта развития событий.

"Наверно, кому-то этого хочется. Я говорил, что разведемся когда-нибудь. Торопливости не допускаю. Хочу расстаться по-человечески", – цитирует Краско Wday.ru. Прежних чувств к избраннице пенсионер, похоже, уже не питает.

"Все меняется, все проходит. Кто-то делает вид, что все хорошо, а мы просто живем", – отметил актер. Он добавил, что испытывает к жене чувство ответственности. Судя по всему, он жалеет оступившуюся молодую супругу. "Не в моих правилах гнать ее, как советуют некоторые. Я должен быть уверенным, что она найдет работу, жилье", – заявил Краско.

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) 27 Ноя 2017 в 12:34 PST

Да и сама Шевель, по словам Ивана Ивановича, на него не в обиде. "Она ко мне относится нормально, по-человечески. Нет оснований относиться иначе", – признался артист.

Ранее в своем Instagram девушка писала, что счастлива. "Будут еще в твоей жизни достойный мужчина и дети", – подбодрили Наталью поклонники. "Очень надеюсь", – ответила жена Краско.

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) 24 Ноя 2017 в 4:36 PST

Отметим, с Иван Иванович с супругой живут в маленькой комнате квартиры, которую делят с другими родственниками Краско. Впрочем, если Наталья захочет развода, актер вряд ли будет препятствовать.