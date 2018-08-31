Самая горячая болельщица ЧМ-2018 возбудила грудью в сливках
Марию Лиман западная пресса признала самой красивой болельщицей ЧМ-2018. Российская модель без стеснения демонстрирует свое тело многочисленным поклонникам. На сей раз она предстала перед ними в оригинальном костюме.
Модель снялась полностью обнаженной – лишь интимные части тела слегка прикрыты взбитыми сливками. Мария сидит на столе, накрытом к завтраку. "Только полезный завтрак. Вкуснооо...Слюнки текут", – подписала фотографию Лиман.
У подписчиков тоже потекли слюнки. Они признали, что такой продукт действительно полезен для здоровья и выглядит весьма аппетитно.
Мария Лиман – российская модель Playboy. Она стала популярной во время мундиаля 2018 года в России. Тогда в ее Instagram появилась целая серия откровенных фотографий "футбольной тематики".
Недавно звезда журнала Playboy из Ростова порадовала фанатов пикантным фото в кровати. Красавица уверяла подписчиков, что у нее постельный режим. Потому она и лежит в постели – не забыв при этом облачиться в белоснежное сексуальное белье.
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