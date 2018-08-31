"Слезы накатились": беременную Бледанс добивают после потасовки у Малахова

Телеведущая Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками архивными снимками. Это вызвало бурную дискуссию среди фолловеров знаменитости.

Эвелина опубликовала в своем Instagram серию фотографий, на которых запечатлена вместе с бывшим супругом Александром Семиным. Примечательно, что на большинстве кадров знаменитость – в ожидании их общего сына Семена, который родился с синдромом Дауна.

"Перестала приходить почта. Люди пишут переполнена, по этому не принимает. Решила почистить письма, которые скопились с 12 го года. Сначала автоматически убивала, а потом стала просматривать. Очень много рабочих, но сколько же личных... Сколько нежности и любви было в них.... Слезы накатились на глаза. Куда уходит любовь???? Куда же все это исчезает? Почему??? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Бледанс под постом.

Отметим, что вместо слов поддержки Эвелина, которая, по слухам, в положении, получила множество невероятных по своей жестокости комментариев. Злопыхатели обвинили в распаде семьи саму Бледанс. Страшно представить, но некоторые пользователи Сети, заявили, что артистка должна была избавиться от ребенка еще на момент беременности, как только узнала о том, что у него синдром Дауна. Якобы это могло спасти ее брак.

"Семену просто осточертело носится под камерами с "необычным" ребенком. Даже схуднул перед разводом, что одни глаза остались. Да и "Матрена" эта чудит не *** в свете последних событий. Так что чего сопли наматывать на кулак. Сама разбазарила всю любовь", "Какое будущее у семьи,? Кто будет возиться с больным, когда родители умрут? От такого никакой пользы в старости, ни материальной, ни моральной", "Это сверх эгоизм, не прервать такую беременность. При чем считаю, что еще и закон принять нужно, чтобы обязывал прерывать если патологии есть. Тем более не все при бабулесах и не могут достойные условия создавать. Ничего не имею против уже живущих. Просто их очень жаль. Не живут, а мучаются в боли", – писали недруги артистки.

Отметим, что Эвелине сейчас непросто. После того как стало известно, что Бледанс решилась на процедуру ЭКО, на нее обрушился шквал критики. Телеведущую так затравили в Сети, что ее нервы не выдержали и на съемках программы Андрея Малахова она набросилась с кулаками на директора театра "Наш" Елену Лебедеву. Последняя раскритиковала решение Эвелины сделать историю с экстракорпоральным оплодотворением публичной.