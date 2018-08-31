Свекровь наорала на решившую завести ребенка Пьеху

Эдите Пьехе 82-й год. Она до сих пор живет интересной, насыщенной жизнью. А помогают ей дочь Илона Броневицкая и внуки – Стас и Эрика.



"Я могла бы родить намного раньше (я вышла замуж в 19 лет), но некому было ребенка подкинуть в гастроли, – вздыхает Пьеха. – Мое материнство состоялось только благодаря хорошей актрисе – была такая Алла Ивановна Ким, танцовщица. Она мне часто говорила: "Дитуля! Мне 41 год, я наконец решила уйти со сцены и родить ребенка для самой себя". А я сидела и думала: и мне, что ли, ждать до 40? Я ведь могу уже родить. Но кому я подкину дите?"

"И тут я включила все свои энергетические таланты и свекровь уговорила, – продолжает Пьеха. – Причем, даже повышая голос, Эрика Карповна возмущалась: "Я больная, я не смогу воспитывать ребенка, ты будешь уезжать". – "Мама, этот ребенок вам продлит жизнь, этот ребенок ваш будет. И вы будете его любить больше, чем ваших сыновей". – "Ну ладно, я попробую".

"С моей стороны это была атака, но не хамство, – уверена Эдита Станиславовна. – И я в 23 года родила свою доченьку. И она, конечно, стала бабушкиной дочкой. И даже имя ей дала бабушка. Я хотела дочь назвать Беата, будучи под впечатлением от кинофильма, где красивая актриса Беата Тышкевич снималась. Но Эрика Карповна (а она латышка) говорила: "Нет, мне нравится имя Илона. В Латвии это распространенное имя". – "Ваша воля". До восьми месяцев я была с Илонкой, а потом до 15 лет она жила с бабушкой. И поэтому все основное, все хорошее, что она получила в жизни, – от бабушки и дедушки".

"В ее детстве не было таких моментов, когда я ее своим примером чему-то научила. Это участь детей артистов", – цитирует Пьеху газета "Большая Москва".

