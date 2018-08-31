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Рудковская оказалась в центре скандала из-за смерти Кобзона

Яна Рудковская. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Продюсер Яна Рудковская оказалась втянута в скандал на пустом месте. Злопыхатели накинулись на звезду из-за того, что, по их мнению, она "неправильно" скорбит.

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Вчера, 30 августа, из жизни ушел известный эстрадный певец Иосиф Кобзон. В своем микроблоге Рудковская опубликовала видеозапись с выступления Иосифа Давыдовича и выразила соболезнования его семье.

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Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

"Иосиф Давыдович долгие годы подавал нам пример мужества и оптимизма, умения не сдаваться и бороться до последнего. Он помогал нам и советом, и вдохновлял, и всегда был рядом. Его творчество уже давно стало частью культуры России и останется навсегда с нами. Сложно осознавать, что с каждым годом мы теряем тех, кто создавал эту эпоху! Был примером и кумиром для трех поколений! Вечная память и самые искренние соболезнования семье и близким🙏🏻RIP", – написала Яна.

Через несколько часов после скорбного поста она опубликовала в Сети собственное фото на фоне Исаакиевского собора. Этот снимок вызвал недовольство у злопыхателей, которые раздули из мухи слона и незаслуженно обвинили звезду в лицемерии: "Не удивилась, что на этой страничке в то время, когда весь народ в трауре, размещаются ни кому не нужные снимки. Глупо, как всегда (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не нужно траур.Просто человечесское сострадание.если б ето был ваш родной человек, вы бы так не рассуждали. Фото можно было выставить и сегодня", "Яна ! Сегодня все скорбим по Кобзону , вы ближе нас были к нему . Неужели вы не можете скорбить о нем искренне, не уже ли вы такая бессердечная . Кому нужны ваши красивые фотографии в этот день ? Яна , я думала вы умная женщина".

За поруганную Яну вступились поклонники. Они попытались урезонить недругов звезды.

"Когда человек по-настоящему скорбит, он ведет себя тихо и смиренно. И уж тем более не устраивает склоку. Вы– типичный позер и лицемер, пытаясь выставить других в плохом свете, лишь показываете свое гнилое нутро", "жизнь продолжается. И это выбор каждого . Он был коллегой , а не отцом", "а зачем лицемерные слезы, все сочувствуют семье, там горе! А у остальных жизнь течет своим чередом!" - оправдывали Рудковскую почитатели.

Также фанаты отметили, что на последнем опубликованном фото Рудковская отлично выглядит. По их мнению, знаменитость очень сильно похудела и, испугавшись за здоровье Яны, предложили ей бросить диеты, ведь она и так хороша. "Яна, у Вас столько позитива, приятно смотреть! Модель!!!", "Нереальная фигура....Супер💣💥", "Стройняшка – красатулечка!", "Как вы похудели, Яночка!!! Такая красавица 🔥🔥🔥", – писали восхищенные фолловеры.

Автор: Руслана Алексеева31 августа 2018, 11:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарный отдых Рудковской и Плющенко

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