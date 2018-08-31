В каком парике похоронят Кобзона

2 сентября в Концертном зале имени Чайковского поклонники простятся с легендарным Иосифом Кобзоном. Его тело будет выставлено на сцене, где он сам недавно отдавал последние почести поэту Андрею Дементьеву и баритону Дмитрию Хворостовскому.

На сцену, где установят гроб с телом народного артиста, простых людей, скорее всего, не пустят – подойти близко смогут лишь близкие, друзья и знаменитости. Поэтому рассмотреть, в каком именно из нескольких любимых париков будет лежать Кобзон, мало кто сможет. А может, он и вовсе будет с лысой головой...

Как рассказывал сам Иосиф Давыдович, лысеть он начал довольно рано и уже к 35 годам практически лишился густой шевелюры. Кто-то говорил, что все дело в наследственности – евреи более расположены к алопеции. Другие же считали, что всему виной детская любовь Кобзона ходить зимой без шапки. По словам его матери, будучи совсем юным, он не хотел надевать шапку даже в морозы, вот и "отморозил" голову.

Перенесенные им в последние годы курсы химиотерапии (Кобзон лечился от рака простаты) еще более усугубили этот процесс, но, тем не менее, под париком у Кобзона все же сохранялась часть собственной шевелюры, окаймляющей аккуратную лысину. На нескольких снимках артиста это очень заметно.

В 2016 году с певцом случился конфуз – на юбилее художника-сценографа Бориса Краснова Иосиф Давыдович, завидев Пугачеву, сделал неаккуратное движение головой и на виду у ошарашенного зала потерял знаменитый парик-шапочку. Фотографы тут же принялись снимать лысину Кобзона. А Примадонна решила сгладить ситуацию и пошутила, что если бы знала о столь внушительном количестве прессы на торжестве, обязательно "волосы бы нарастила подлиннее".