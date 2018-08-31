Звезда британского "Дома-2" использовала смерть многодетной матери для рекламы

Звезда британского аналога "Дома-2" Эмма-Джейн Вудхамс попала под шквал критики. Девушка использовала ужасную трагедию для рекламы нижнего белья.

В своем Instagram 21-летняя участница реалити-шоу Love Island опубликовала снимок себя любимой, в бюстгальтере, трусиках и корсете. В комментариях она напомнила подписчикам о погибшей от осложнений во время операции матери троих детей Леи Кембридж.

"Вы, вероятно, видели в новостях, что одна из трех тысяч процедур по увеличению ягодиц заканчивается смертью пациента. Я это уже говорила и скажу еще раз: девушки, покупайте корсет @maskateertm, приседайте сколько можете и работайте с тем, что дала вам природа", – написала участница британской телестройки. После девушка предоставила фолловером промокод для получения скидки.

Подписчики были шокированы поведением Эммы. Они оставили множество гневных отзывов, из-за которых Вудхамс была вынуждена заблокировать возможность оставлять комментарии в своем микроблоге. "Это мерзко. Ей должно быть за себя стыдно! Просто немыслимо искать выгоду в смерти бедной девочки", - писали разъяренные фолловеры.

Добавим, что Love Island, или в переводе "Остров любви" – это реалити-шоу для молодежи, которое очень напоминает российский "Дом-2". Основная идея британского проекта до боли похожа на его отечественный аналог.

Суть программы такова: на роскошной вилле собираются одинокие молодые люди от 20 до 30 лет, пытающиеся построить любовь. Зрители решают судьбу участников: кто-то выбывает, и им на смену приходят новички. Пары сходятся и расходятся, участники интригуют, изменяют, другие же вполне правдоподобно изображает влюбленных. Все происходит под пристальным взором видеокамер. При этом львиную долю времени девушки облачены в бикини, а парни – в шорты и плавки.