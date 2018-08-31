Киркоров взбесил россиян заоблачными гонорарами

Певец Филипп Киркоров привык жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. Благо, финансы позволяют.

Согласно данным издания Forbes за прошлый год Филипп Бедросович заработал 596 миллионов рублей. Часть из них пойдет на новые проекты певца, а часть будет потрачена на личные нужды поп-короля.

Киркоров любит кичиться брендовыми вещами и денег на них он на жалеет. Его куртка из новой коллекции Dolce & Gabbana по стоимости равна однокомнатной квартире в провинции – почти два миллиона рублей. Также у певца есть множество пестрых пиджаков от Balmain – 250 тысяч за штуку, а если посчитать несметное количество разнообразной обуви, часов и украшений, то сумма, которую Филипп тратит на одежду и аксессуары, получится воистину баснословной.

Однако поп-король отдает деньги не только за побрякушки и наряды, огромную часть бюджета съедает элитная недвижимость, за содержание которой необходимо платить. Квартира в столице, загородный дом в Мякининской пойме Москвы-реки стоимостью 670 миллионов рублей, апартаменты в Болгарии, вилла в Майами, все это обходится артисту в сумму более двух миллионов рублей в месяц.

Любит Киркоров и погулять на широкую ногу. На банкет в честь своего 50-летнего юбилея звезда потратила 40 миллионов рублей. А день рождение дочери Аллы-Виктории Филиппу обошлось в полтора миллиона.

Отметим, что много средств исполнитель вкладывает в развитие своего творчества. Его масштабное шоу под названием "Я" стоило огромных денег. "Мое новое шоу, которое я показал в Москве на свой юбилей, стоило 6,5 миллиона евро (499 миллиона рублей. – Прим. ред.). Лучший друг, очень крутой бизнесмен, мне дал денег в долг. Сейчас ему отдаю каждый месяц очень большую сумму", – цитирует Филиппа StarHit.

Отметим, что шикарная жизнь поп-короля раздражает многих наших сограждан. Ведь средний доход населения России в 2017 году составил 31 475 рублей в месяц, а если учесть, что в некоторых уголках нашей родины зарплата даже меньше того, что заявлено официальной статистикой, то негодование и обида, да и просто зависть обычных людей вполне понятна.

"Не увидел ни слова про благотворительность. Не в почете нынче меценатство. Тратит он только на себя любимого. Тем временем народ нищает... вкалывает (в отличие от Киркорова) и нищает. Но терпение народа имеет предел... и память", – заметил пользователь Сети.