Полное горло стекла: звезда "Дома-2" разбилась в автокатастрофе

Мария Кохно – звезда телепроекта "Дом-2" – запомнилась его участникам и поклонникам вызывающим поведением и неконтролируемыми эмоциональными всплескам. Ее первый выход на площадку реалити-шоу пришелся на декабрь 2016 года.

А перед тем, как строить любовь, Мария пережила драматический эпизод. Она лишь чудом осталась жива, но серьезно пострадала. "Еще до прихода на проект я попала в страшную автоаварию, – плачет Маша . – Мы с друзьями ехали ночью по лесополосе, я сидела не переднем сидении возле водителя. Какие-то люди переходили дорогу в неположенном месте, и мы врезались. Один из этих прохожих подпрыгнул и ударился в лобовое стекло, там, где сидела".

О том, что случилось дальше, Кохно до сих пор вспоминает с содроганием. Для нее все пережитое – ужас и кошмар, который ее постоянно преследует. "Мне в горло попали осколки, было очень страшно. После этого мне делали операцию. Если честно, я до сих пор по ночам вспоминаю эту аварию, она у меня стоит перед глазами. Из-за этого не могу уснуть, сплю по два в часа в день. Очень тяжело об этом думать призналась артистка", – цитирует Марию журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".

Публикация от ☆ﾟKO᙭ᕼO ᗰᗩᖇIᗩ ☆ﾟ (@marynova888) 26 Авг 2018 в 10:44 PDT

Напомним, что ранее экс-участница телепроекта "Дом-2" Маша Кохно пожаловалась на испорченный отдых: сначала ее возлюбленного избила полиция в Таиланде, а потом в Испании Марию ограбила прислуга. "Горничная украла из моей косметички все деньги, что у меня были с собой. В отеле отказались дать мне телефон, чтобы вызвать полицию. Предложили ночью идти до отделения. Теперь я без копейки денег. У меня нигде такого не было. Отдых испорчен. Если соберетесь в Испанию, будьте аккуратнее", – сообщали девушка.