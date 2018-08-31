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Пятница 31 августа
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Вайкуле отказалась ехать на похороны Кобзона

Фото: instagram.com/laima_vaikule_official
Певица не сможет присутствовать на похоронах коллеги. Со знаменитым исполнителем Лайма Вайкуле не придет проститься из-за поездки в Великобританию.
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Об этом сообщил концертный директор певицы. Сейчас артистка не в России.

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Иосиф Давыдович Кобзон Артист

"Нет, ее ведь нет сейчас, она в Лондоне", – цитирует собеседника радиостанция "Говорит Москва". Вернется певица только 4 сентября, чтобы выступить на фестивале "Новая волна" в Сочи.

Отметим, что Вайкуле и Иосиф Кобзон не раз выступали на одной сцене на фестивале в Юрмале. Приезжала Лайма и на торжественные вечера и дни рождения народного артиста.

Напомним, Иосиф Кобзон 13 лет боролся с онкологическим заболеванием. Церемония прощания с артистом состоится 2 сентября в Колонном зале Дома Союзов. Народный артист СССР будет похоронен на Востряковском кладбище. Известно, что несколько лет назад артист сам купил там место. Стоит отметить, что там же находятся могилы его близких родственников.

Публикация от Вячеслав Гетманов (@get_man_off)

Как писали Dni.Ru, смерть Иосифа Кобзона, на песнях которого выросли несколько поколений, стала горем не только для его родных, друзей и коллег, но и для миллионной армии поклонников. Свои соболезнования семье артиста выразили многие звезды отечественной эстрады. Энергии Кобзону хватало не только для сцены, семьи, но и для политики и общественной жизни. 

Автор: Валерия Нарская31 августа 2018, 18:23
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