Водитель выступил с грязными разоблачениями Волочковой

Скандал, разразившийся больше года назад между балериной и ее водителем Александром Скиртачом, которого она обвинила в воровстве, вспыхнул вновь. Мужчина пришел на программу "Андрей Малахов. Прямой эфир" с сенсационными откровениями о своей экс-работодательнице.

Еще в прошлом году Скиртач уверял, что звезда предлагала ему интимную близость. По словам водителя, он отказал ей в сексуальных отношениях, а потому она написала на него заявление в полицию.

Теперь Александр заявил, что возил Волочкову на встречи с мужчинами в отели. "Я начал работать в апреле, в мае начались "туры", договоренности с людьми. Приведешь в гостиницу. Мне говорили, приедешь заберешь какую-то сумму, обычно было 15-20 тысяч долларов. Я ехал в банк и клал на ее счет", – рассказал бывший водитель.

Эксперты в студии предположили, что таким образом Скиртач мстит Анастасии за уголовное дело. "Приезжаешь на работу, Анастасия спит внизу в шикарном доме на диванчике. Она мне говорит: "Можешь, чтобы этого, кто лежит в кровати у меня, не было", – поделился мужчина.

По его словам, балерина рассказывала ему о размерах половых органов своих мужчин. "Она очень грязная женщина. И она работодатель. Пусть следит, хоть презервативы покупает", – вынес вердикт Скиртач.

Примечательно, что Александр даже высказал готовность пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою правдивость. Ведущий шоу Андрей Малахов пообещал, что в следующей программе они поделятся результатами исследования.

Напомним, ранее Александру Скиртачу дали три года условно за мошенничество и определили штраф в размере 376 тысяч рублей. Волочкова же отмечала, что "жизнь все расставит на свои места".