Вероломная Степаненко обвела Петросяна вокруг пальца

Как проходит бракоразводный процесс самой яркой отечественной пары юмористов рассказал адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Евгения Петросяна. По словам правозащитника, Елена Степаненко пошла на хитрость.



Развода потребовала именно юмористка. "Она, в общем-то, и подала иск в суд о расторжении брака и раздела имущества", – сообщил Жорин.

Петросяна действия супруги, с которой он жил и работал три десятка лет, удивили. Звезда "Смехопанорамы" хотел уладить семейные дела мирно и не выносить дрязги на публику. Юморист предложил своей супруге половину совместно нажитого имущества, при этом, что забрать себе выбирала бы Елена, а Евгению достались бы остатки.

Однако Степаненко странно повела себя и отклонила варианты, которые предлагали представители Петросяна. Когда юмористке назначили очередную встречу, она и вовсе пошла на хитрость, передает РЕН ТВ.

"В этот день Елена Степаненко написала, что у нее болит голова и она не может приехать", – пояснил Жорин.

А через несколько дней Петросян и его команда узнали, что перед назначенной встречей Степаненко подала иск в суд. "Фактически морочила нам голову. Обратилась в суд и просит там большую часть совместно нажитого имущества оставить себе", – отметил адвокат.

Жорин обвинил юмористку в вероломстве. "В иске Степаненко указала адрес своего проживания, а не совместного. Евгений Ваганович там почту не получает. Может быть, она хотела провести процесс без участия Петросяна", – заявил правозащитник.

Публикация от Ольга Подобаева (@podobaeva_o) 3 Авг 2018 в 6:33 PDT

Как писали Dni.Ru, Елена Степаненко обратилась в Хамовнический суд Москвы с иском к Евгению Петросяну о разводе и разделе имущества. Юмористка требует с мужа примерно один миллиард рублей – это 80% того, что ведущие "Смехопанорамы" нажили вместе. Позже появилась информация, что у 72-летнего Петросяна роман с личной помощницей, 29-летней Татьяной Брухуновой. Якобы, эта связь и стала поводом для скандального развода.