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Вероломная Степаненко обвела Петросяна вокруг пальца

Елена Степаненко. Фото: Кадр youtube.com
Как проходит бракоразводный процесс самой яркой отечественной пары юмористов рассказал адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Евгения Петросяна. По словам правозащитника, Елена Степаненко пошла на хитрость.
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Развода потребовала именно юмористка. "Она, в общем-то, и подала иск в суд о расторжении брака и раздела имущества", – сообщил Жорин.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Петросяна действия супруги, с которой он жил и работал три десятка лет, удивили. Звезда "Смехопанорамы" хотел уладить семейные дела мирно и не выносить дрязги на публику. Юморист предложил своей супруге половину совместно нажитого имущества, при этом, что забрать себе выбирала бы Елена, а Евгению достались бы остатки.

Однако Степаненко странно повела себя и отклонила варианты, которые предлагали представители Петросяна. Когда юмористке назначили очередную встречу, она и вовсе пошла на хитрость, передает РЕН ТВ.

"В этот день Елена Степаненко написала, что у нее болит голова и она не может приехать", – пояснил Жорин.

А через несколько дней Петросян и его команда узнали, что перед назначенной встречей Степаненко подала иск в суд. "Фактически морочила нам голову. Обратилась в суд и просит там большую часть совместно нажитого имущества оставить себе", – отметил адвокат.

Жорин обвинил юмористку в вероломстве. "В иске Степаненко указала адрес своего проживания, а не совместного. Евгений Ваганович там почту не получает. Может быть, она хотела провести процесс без участия Петросяна", – заявил правозащитник.

Как писали Dni.Ru, Елена Степаненко обратилась в Хамовнический суд Москвы с иском к Евгению Петросяну о разводе и разделе имущества. Юмористка требует с мужа примерно один миллиард рублей – это 80% того, что ведущие "Смехопанорамы" нажили вместе. Позже появилась информация, что у 72-летнего Петросяна роман с личной помощницей, 29-летней Татьяной Брухуновой. Якобы, эта связь и стала поводом для скандального развода. 

Автор: Алёна Нестерова4 августа 2018, 10:33
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