Что случилось с губами Ольги Бузовой
Стремящаяся к идеальным параметрам Ольга Бузова решила не объявлять о своих новеньких губках, а просто скромно выложила свежую фотографию.
"Я всегда ищу в людях хорошее...плохое они сами покажут. Всем хорошей пятницы. А я домой, набираться сил и выздоравливать", – подписала она снимок, умолчав о сделанной красоте (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).
Однако поклонники все же рассмотрели изменения во внешности своей любимицы и накинулись на нее с упреками. Народу не понравилось, что Оля поддается веянию моды на искусственную внешность и портит свои природные данные.
"А что губы так опухоли?" "Губеху верхнюю перекачала", "Губеху верхнюю перекачала", "Оля, красотка конечно, но с губками уже перебор", "ну страшная она...страшная, вся переделанная, своего ничего нет...характер ужасный, закидоны и самомнение зашкаливает, возраст растёт, а ничего не меняется...мужчинам такие не нравятся", "Оля, откуда такие пельмени, нормально же все было?" – заявил народ в комментариях под фото. Бузова как всегда на мнение хейтеров не обратила внимание.
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