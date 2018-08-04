Загорелая Барановская показала свои помидоры

Эксклюзив Интервью Круче Мадонны: люди открыли рты от вида 62-летней Долиной Обнародованы разоблачающие Мазур и Согомоняна документы Дом-2

Выбор читателей

Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Покинувшая Первый канал Барановская разделась на отдыхе
партнеры
Суббота 4 августа
Лента новостей
15:31
Шокирующие откровенностью фото самой горячей ведущей
14:45
Киев бьется в истерике из-за "страшного сценария Путина"
11:54
Из секс-бомбы в скромницу: Как изменилась Меган Маркл после свадьбы
10:09
Крушение вертолета Красноярском крае попало на видео
10:01
Страшные тайны: любитель девственниц Мао Цзэдун
22:19
Особенности судейства Чарльза Хаддон-Кейва
22:04
Обезумевший Трамп пригрозил России третьей мировой
21:58
Шокирующие детали тайной жизни тренера Тутберидзе
21:56
Инвалид убил пожилую пару из-за лотка черники
21:38
Шоу "Давай поженимся!" останется без одной ведущей
21:35
В Ботаническом саду Ростова найдено тело девушки
21:30
Настя Каменских попала в больницу с отравлением
21:25
В Нижнем Новгороде на остановке загорелся автобус
21:23
Катя Семенова после катастрофы наплевала на изменщика-мужа
20:51
"Она в этом смысле молодец": Друг о любовнице Петросяна
20:50
Неудачный укол испортил лицо Барановской
20:41
Убившего мать, бабушку и кота россиянина настигло наказание
20:34
Петросян и Степаненко 15 лет не живут вместе
20:25
От беременной Рапунцель из "Дома-2" сбежал жених
20:23
Школьник утонул в Тоболе на глазах у отдыхающих
20:12
Россиянин лишился пениса из-за чипа инопланетян
20:07
Стало известно о новой возлюбленной Егора Крида
20:02
Легендарный российский хоккеист умер в возрасте 61 года
19:39
В Екатеринбурге поймали сбежавшего из тюрьмы мигранта
19:35
Адвокат Петросяна растоптал Степаненко
19:17
В Казани полицейские спасли пенсионерку из горящей квартиры
19:08
"Этап совместной жизни завершен": Петросян сделал заявление о разводе со Степаненко
18:55
Постоянный бардак: ленивые сестры-убийцы купались в роскоши
18:50
"Там был грех прелюбодеяния": Лукинский о причинах развода Петросяна и Степаненко
18:29
Шашлык из утки в Удмуртии довел до убийства
18:23
Татьяна Буланова сообщила о скорой свадьбе
18:19
"Это было очень смешно": Гришаева об Олешко в постели
17:42
В гараже под Волгоградом найдено тело пенсионера
17:41
Подростки размозжили голову спящей матери молотком за строгость
17:35
Стриженова показала своего четырехмесячного малыша
17:03
Избивал и держал под замком: мать сестер-убийц о жизни с извергом
16:50
Сябитова рассказала о трагедии разводящихся Петросяна и Степаненко
16:48
Отрезанную ногу россиянки оценили в миллион рублей
16:30
Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко
16:21
Цискаридзе поздравляют с женитьбой на молодой
16:13
В Подмосковье пять человек попали в больницу из-за жары
16:11
"Хочет стать богатой вдовой": сексолог о замысле молодой любовницы Петросяна
16:05
Вдова потрясла эротическим снимком раздетого Хворостовского
16:04
Опубликовано видео первых секунд после убийства отца-насильника
15:57
Похудевшая Степаненко подала на развод и потребовала миллиард
15:35
На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко
15:35
Российскую певицу с матерью-инвалидом и ребенком выкинули из отеля в Турции
15:02
Секс-символ "Битвы экстрасенсов" пришел на съемки нового сезона с возлюбленной
15:01
Молодая любовница Петросяна оказалась копией Степаненко
14:58
Убийца российского полковника внезапно умер в тюрьме
14:58
Cовет на выходные
14:55
"Он был хорошим сыном": мать Усамы бен Ладена дала первое интервью
14:50
"Единая Россия" возродила культурную жизнь в регионах
14:33
В Башкирии 10-летний мальчик надышался газом и умер
14:33
Бондарчук выложил 90 миллионов за элитные хоромы с видом на Кремль
14:28
Дети рухнули от вида голых ног Лесниковской
14:04
Средства для мытья рук смертельно опасны
14:00
Тело родившей модели Victoria’s Secret повергло в шок Казанову и Рудковскую
13:49
Подольскую назвали причиной разрыва Петросяна и Степаненко
13:46
Солнцев вцепился в интимный орган известного певца
13:46
До конца года будут сданы первые дома на месте ЗИЛа
13:27
"Она меня порвет": на Эдгарда Запашного взъелась любимая тигрица (видео)
13:22
Появились данные об измене жены-пенсионерки Гогену Солнцеву
13:19
Под Вологдой двухлетняя девочка выпала из окна
13:01
Отец-насильник приготовил безжалостным убийцам роскошный подарок
12:45
Госдума проведет слушания по настройке пенсионной системы
12:44
"Правды добьюсь": Кудрявцева подняла бурю своим вопросом
12:40
Названы главные претенденты на "Оскар"
12:38
Перегрызут горло друг другу: Петросян и Степаненко сцепились из-за полмиллиарда
12:19
Знаменитого российского певца втянули в грязный скандал с Трампом
12:14
Соловьев призвал россиян готовиться к болезненному удару
12:03
МЦК и железную дорогу свяжут шесть пересадочных узлов
11:35
Машков стал миллиардером
11:32
"Состава преступления нет": следствие доказало невиновность Цымбалюк-Романовской
11:26
Попытки врачей тщетны: больной Бузовой стало хуже
11:00
Шикарный Mercedes прикованного к постели Кобзона летает по Москве
10:45
Смолова погнали в шею после "пьяного" ДТП
10:21
Санкции и нефть толкают рубль к ослаблению
10:17
Главные события Москвы
10:13
Известная модель изменила внешность и покончила с собой
10:09
Американец доплыл до Чукотки ради политического убежища
10:07
Неизвестные атаковали Анастасию Волочкову
09:55
Внезапное исчезновение Меркель вызвало панику
09:41
Фото Галкина в обтягивающем наряде стало сенсацией
09:40
Когда и где начнется третья мировая война
09:10
Фриске посоветовала влезшему в семейные дрязги Малахову замолчать
09:09
Российскому биатлону предсказали крах из-за бегства спортсменок
09:08
Новый промышленный банк лишился лицензии
08:50
На Таймыре у старушки выманили 80 тысяч через соцсети
08:42
В Бурятии в ДТП с грузовиком погибли пять человек (видео)
08:27
Исхудавшая Степаненко делит имущество с Петросяном
08:18
Трамп сделал абсурдное заявление о России
08:17
Алла Пугачева потеряла 20 килограммов за два месяца
08:12
Манекенщик Zombie Boy свел счеты с жизнью
22:01
Блудливый поп из "Дома-2" отрекся от беременной любовницы
22:00
Сын Кейт Миддлтон побил принца Уильяма
21:58
Трещины на Крымском мосту заклеят скотчем
21:54
Стала известна дата прощания с актером из "Вокзала для двоих"
21:54
В скромной домохозяйке-россиянке опознали порнозвезду
21:31
Антон Макарский оказался бомжом после странного решения
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обнародованы разоблачающие преступления Мазур и Согомоняна документы
Похудевшая Степаненко подала на развод и потребовала миллиард
Круче Мадонны: люди открыли рты от вида 62-летней Долиной
Молодая любовница Петросяна оказалась копией Степаненко
Затравленная Ахеджакова ответила безжалостным обидчикам
"35 лет – это уже баба": На "Давай поженимся!" разгорелся скандал
Шоу-бизнес

Загорелая Барановская показала свои помидоры

Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Юлия Барановская весело проводит отпуск. После фестиваля "Жара" телеведущая решила задержаться в Азербайджане.
прочитано 177 раз

Гостит Юлия в частном доме с огромным огородом. Барановской приходится самой лазить по грядкам и собирать помидоры и огурцы для салата.

ПО ТЕМЕ

Неудачный укол испортил лицо Барановской

"Тебе с этим жить": Барановская об обидах и разрыве с Аршавиным

 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Однако телеведущая не боится труда и с удовольствием помогает хозяевам огорода. Юлия успевает не только собирать урожай, но и делать селфи с помидорами. Возможно из-за этого она заработала шикарный загар.

Один из снимков Барановская разместила в Instagram. На фото она позирует с телеведущей Ирадой Зейналовой. "Хочешь есть – иди в огород (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)", – подписала снимок Юлия.

А в "сториз" ведущая добавила несколько видео с огорода. На кадрах Барановская искренне улыбается и признается, что последний раз собирала помидоры еще в детстве.

Фото: Соцсети

Поклонники Юлии пришли в неописуемый восторг от трудолюбия ведущей. Народ закидал Барановскую комплиментами. "Юля, Вы просто солнышко лучистое", "Барановская классная! На нее хочется смотреть смотреть смотреть и слушать слушать слушать. Крутая она", "Классная", "Ой, какие помидоры", "Обожаю когда вы без макияжа фото выкладываете! Такая естественная и очень красивая. Вы уникальная женщина", – написали фанаты.

Автор: Алёна Нестерова4 августа 2018, 17:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Барановская окунулась в грязь на отдыхе

567

комментарии

Политика

Обезумевший Трамп пригрозил России третьей мировой
Соловьев призвал россиян готовиться к болезненному удару
Названо имя следующего президента Украины
"Меня похоронили": Лукашенко впервые высказался об инсульте

Шоу-бизнес

Петросян выждал сутки и нанес удар по исхудавшей Степаненко
После предательства Джоли заговорила об убийстве Питта
"Что у меня в трусах": Полуобнаженная Свиридова вызвала оторопь
В Сеть утекло интимное видео Натальи Рудовой

Проишествия

Инвалид убил пожилую пару из-за лотка черники
Постоянный бардак: ленивые сестры-убийцы купались в роскоши
Подростки размозжили голову спящей матери молотком за строгость
Избивал и держал под замком: мать сестер-убийц о жизни с извергом

Lifestyle

Машков стал миллиардером
Коллеги скорбят о звезде "Вокзала для двоих"
Добронравов намекнул на продолжение сериала "Сваты"
Звезду сериала "Улицы разбитых фонарей" Глухову съел рак
Политика

Страшные тайны: любитель девственниц Мао Цзэдун

Диктатор испортил многих девушек
Шоу-бизнес

Петросян и Степаненко 15 лет не живут вместе

Адвокат юмориста раскрыл некоторые подробности нашумевшего дела
Шоу-бизнес

"Что у меня в трусах": Полуобнаженная Свиридова вызвала оторопь

Певица показала шикарную фигуру в бикини
Шоу-бизнес

После предательства Джоли заговорила об убийстве Питта

Актриса жаждет крови

Гороскоп

Шоу "Давай поженимся!" останется без одной ведущей
Cовет на выходные
Появились данные об измене жены-пенсионерки Гогену Солнцеву
Бизнес-гороскоп на август 2018 года

Фоторепортажи

Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко
На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко
Дети рухнули от вида голых ног Лесниковской
Известная модель изменила внешность и покончила с собой

Спорт

Шокирующие детали тайной жизни тренера Тутберидзе
Смолова погнали в шею после "пьяного" ДТП
Российскому биатлону предсказали крах из-за бегства спортсменок
Смолов нелепо оправдался за бегство с места аварии

Регионы

Трещины на Крымском мосту заклеят скотчем
Россиянин лишился пениса из-за чипа инопланетян
Самая толстая девушка сбросила 100 килограммов
Бес попутал: подмосковный священник зарезал в лесу молодую жену
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru