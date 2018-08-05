Плюнувший в российских молодоженов Билан довел до бешенства

Российский певец Дима Билан опубликовал клип на новую песню "Пьяная любовь". В своей новой работе исполнитель спародировал свадьбу в стиле девяностых. В съемках музыкального видео приняли участие главные звезды российского Интернета.



Клип на совместную песню Димы Билана и певицы Polina буквально покорил Сеть. Новоиспеченное видео за сутки набрало более миллиона просмотров на YouTube.

Сюжет клипа иллюстрирует классическую свадьбу в провинции из девяностых. Жених, роль которого исполняет Билан, в белом костюме прибывает к дому невесты, где родственники и друзья пары заставляют его платить выкуп.

После этого молодожены фотографируются в ближайшем парке, а тамада устраивает пошлые конкурсы с колбасой между ног. Не обходится и без драк пьяных гостей, которые купаются в фонтане.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 31 Июл 2018 в 12:11 PDT

Иронизирование Билана оценили далеко не все. Многие пользователи Сети посчитали, что певец намеренно сгущает краски, чтобы выставить россиян в "максимально стереотипном образе". Обитатели Всемирной паутины убеждены, что Билан пошел по протоптанному пути Сергея Шнурова, который реанимировал свою карьеру аналогичными эпатажными клипами.

Стоит отметить, что новой работе Билана нашли и положительные стороны. Так, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян. предположил, что иронический клип певца сможет "перевоспитать" Россиян.

"Если в истории с клипом Киркорова "Цвет настроения синий" я резко выступил против подобного творчества, то в случае с Биланом я за подобное высмеивание. Пусть даже в клипе есть намек на 90-е годы", – рассказал эксперт. Манукян подчеркнул, что с тех пор по большому счету ничего не изменилось.

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) 1 Авг 2018 в 12:59 PDT

"Разве что братков с автоматами уже точно не встретишь на свадьбах. Ну ведь действительно, нет ничего более уродливого, чем этот формат проведения свадеб. Эти пошлые конкурсы, неуместная тамада, церемония в ЗАГСе для галочки, драки в финале свадьбы", – продолжил специалист. По словам Манукяна, хоть в клипе и есть юмор, но на самом деле должно быть не до смеха.

Эксперт убежден, что этот "деревенский" формат будет трудно вытравить из сознания людей. Манукян выразил надежду, что клип Билана сможет эту тенденцию изменить. "Верю, что люди не только посмеются над клипом, но еще и задумаются о том, чтобы в этом стиле свою свадьбу точно не справлять", – резюмировал специалист.