Скандальный ведущий предложил руку и сердце разводящейся Степаненко

Бывший участник "Дома-2" и ведущий Рустам Солнцев не обошел стороной расставание Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Шоумен заявил, что готов заменить юмористке, оставшейся в одиночестве, бывшего избранника.



Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко повергнул в шок не только поклонников звездной пары. Многие знаменитости также не смогли остаться в стороне от резонансной темы. Так, ведущий скандальный ведущий Степан Солнцев заявил, что готов заменить Петросяна и скрасить жизнь Елены Степаненко.

"Елена Степаненко моя любимая разводится с Вагановичем. В Сеть даже слили фотографии, где он маленький такой, сутуленький гуляет с какой-то дамой. Леночка, я сейчас к вам обращаюсь. Я пока на "вы", но думаю, со временем перейдем на "ты". Может замутим?", обратился к артистке Рустам. Шоумен также добавил, что он "молодой, холостой, и у него все работает".

Солнцев уверен, что он сможет сделать Степаненко счастливой. По его словам, юмористке, как и любой другой женщине, нужна любовь и поддержка, особенно в такой непростой период, передает издание StarHit.

Рустам настаивает, что настолько "шикарная и известная женщина" не должна быть одинока. "У меня и квартира есть. Утрем нос старому, седому юмористу. Я вообще хороший, я положительная персона. Лен, ну, что тебе, в старости одной доживать? Тем более у нас пенсии маленькие. Я заработаю, замок построим рядом с Пугачевой. Вот все сделаю, обещаю", – отметил шоумен.

Поклонники Степаненко, в свою очередь, пришли к выводу, что ее не заинтересует предложение Рустама. Сейчас артистке явно не до этого: ей приходится заниматься сложными юридическими вопросами в связи с разводом.

Напомним, о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно 3 августа. Оказалось, что уже 15 лет юмористы не живут вместе, а сейчас решили разделить нажитое имущество. Степаненко требует с мужа около миллиарда рублей – это 80%, того, что супруги вместе заработали. Поговаривают, что артистку разозлил роман мужа с молодой помощницей.

