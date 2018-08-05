Болезненно худощавый Игорь Крутой закатил тайную вечеринку
Несмотря на строжайшую секретность вечеринки, в Сеть все-таки просочилось видео, записанное во время торжества. На опубликованных кадрах Игорь Яковлевич исполняет песню дуэтом с Ириной Аллегровой.
Вопреки слухам о тяжелой болезни, Крутой выглядел на празднике вполне бодро. Музыкант развлекал гостей яркими выступлениями, передает журнал "7 дней".
Стоит отметить, что впервые о борьбе композитора со смертоносным заболеванием заговорил эстрадный певец Иосиф Кобзон. Вокалист со всей уверенностью заявил, что Крутой якобы обратился за помощью в известную столичную клинику, которая специализируется на лечении онкологии.
Однако позже представитель Крутого опроверг эту информацию, заявив, что Игорь Яковлевич находится в прекрасном расположении духа. Несмотря на это, поклонники продолжают подозревать, что Крутой тщательно скрывает правду о своем здоровье.
Дело в том, что Крутой похудел уже на 15 килограммов и продолжает стремительно терять массу тела. Близкие композитора признались, что он страдает диабетом, поэтому вынужден следовать строгой диете.
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