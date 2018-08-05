Болезненно худощавый Игорь Крутой закатил тайную вечеринку

Недавно российскому продюсеру Игорю Крутому исполнилось 64 года. По этому случаю дня рождения музыкальный деятель устроил вечеринку во Франции. На закрытом банкете присутствовали только его родные и самые близкие друзья.

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