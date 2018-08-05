"Наконец-то можно расслабиться!": радостный Петросян сделал заявление

Последнее время юмориста Евгения Петросяна упоминают преимущественно в контексте его развода с бывшей избранницей Еленой Степаненко. Однако жизнь артиста не ограничивается одними скандалами. Так, Евгений Ваганович записал обращение, в котором рассказал о своей кропотливой работе.



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