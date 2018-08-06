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"Руки загребущие": как Петросян и Степаненко нашутили на полтора миллиарда

Евгений Петросян и Елена Степаненко. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Десять шикарных квартир на самых дорогих улицах Москвы, два загородных дома, несколько иномарок – состояние юмористов превышает полтора миллиарда (!) рублей. Согласно данным Росстата, средняя зарплата в стране составляет 36 тысяч рублей в месяц. Получается, обычному человеку, чтобы заработать как Петросян и Степаненко, надо трудиться 3,5 тысячи (!) лет. То есть начать копить надо было еще в эпоху великих завоеваний египетских фараонов. Как же артистам удалось заработать такие огромные деньги? Dni.Ru занялись увлекательной бухгалтерией. 

Продолжение: "Требует все": Степаненко нанесла неожиданный удар Петросяну
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Евгений Петросян не раз попадал в число самых богатых российских звезд по версии Forbes. Его суммарный годовой доход всегда составлял от 1,5 до двух миллионов долларов. Из чего же складываются заработки юмориста?

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Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Во-первых, гонорары. Например, в январе этого года он дал шесть концертов. За каждое выступление артист получает предоплатой фиксированную сумму – восемь тысяч долларов. И стоимость билетов его не волнует. Получается, за месяц он зарабатывает примерно 48 тысяч долларов (почти три миллиона рублей). 

Корпоративы, когда артиста приглашают на свадьбы или юбилеи, стоят гораздо больше – до 20 тысяч долларов. В горячие новогодние дни он может выйти на сцену пять раз в сутки.

Доходы юмористу приносит и "Кривое зеркало". На пике популярности писали, что доходность проекта составляет 1,5 миллиона долларов. За право писать на афише "Артист "Кривого зеркала" каждый участник проекта отстегивал Петросяну. "Руки загребущие!" – шепчутся о нем коллеги за кулисами.

Все это позволяет артисту вести роскошный образ жизни. Недавно он опубликовал в соцсети фотографию, на которой внимательные пользователи рассмотрели недешевые часы. Это Portugieser Perpetual Calendar швейцарской марки IWC Schaffhausen, и стоят они примерно 2,5 миллиона рублей.

Кроме того, Евгений Ваганович – страстный коллекционер старинных книг и юмористических журналов (1800-х годов). Он почетный гость в антикварных салонах и не жалеет денег. Его офис и дом украшают исключительно подлинники уровня Поленова.

Автор: Иван Губкин6 августа 2018, 11:46
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На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко

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