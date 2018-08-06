"Руки загребущие": как Петросян и Степаненко нашутили на полтора миллиарда

Десять шикарных квартир на самых дорогих улицах Москвы, два загородных дома, несколько иномарок – состояние юмористов превышает полтора миллиарда (!) рублей. Согласно данным Росстата, средняя зарплата в стране составляет 36 тысяч рублей в месяц. Получается, обычному человеку, чтобы заработать как Петросян и Степаненко, надо трудиться 3,5 тысячи (!) лет. То есть начать копить надо было еще в эпоху великих завоеваний египетских фараонов. Как же артистам удалось заработать такие огромные деньги? Dni.Ru занялись увлекательной бухгалтерией.

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