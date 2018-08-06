Берсенева заявила о смерти знаменитого актера

Россию потрясла новость о смерти выдающегося актера Виктора Черненко. Артисту было 56 лет.



Первой о смерти актера сообщила его коллега по сцене Мария Берсенева, которая известна широкой общественности по сериалу "Маргоша". Актриса поделилась печальной новостью в своем Instagram.

"Ушел на небо мой коллега Виктор Черненко… Мой первый Каренин... Мой лучший Каренин! Мой непревзойденный Воланд… Замечательный человек и талантливейший актер… Горе ужасное… Потеря невосполнимая… Мы любим тебя, Витенька! Наш Виктор Саныч дорогой! Пусть земля тебе будет пухом и царствие тебе небесное, бесценный ты наш человечище… Прости нас за все! Браво, актер Виктор Черненко!!!" – не сдерживала себя в эмоциях Берсенева. Подписчики присоединились к артистке.

Виктор Черненко редко снимался в фильмах, напоминает teleprogramma.pro. Его игру чаще можно было наблюдать на театральных подмостках. Актер входил в труппу Николаевского драматического театра и Московского независимого театра. Кроме того, зрители запомнили его по роли в сериале "Чемпион".

Напомним, что в конце 2016 года Мария Берсенева перенесла операцию на позвоночнике. Как рассказала актриса, проблемы со спиной у нее начались пять-шесть лет назад, когда она снималась в сериале "Маргоша". У нее страшно болела спина, тяжело было даже стоять. По ночам Мария просыпалась от боли в крестце, когда хотела перевернуться на другой бок.