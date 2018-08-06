"Ольга, отпусти штаны мужа!": двуличная Мазур влезла в скандал с Казаченко

"Главный решала страны" – так называет себя Элина Мазур. Вначале она помогала замести следы Виталине Цымбалюк-Романовской. Потом переметнулась на сторону Армена Джигарханяна и стала пытаться упечь в колонию его молодую жену. А теперь взялась за Вадима Казаченко. Ее тянет на скандалы, как мух на ...

"Некоторое время назад я познакомилась с Ириной Аманти – директором и нынешней женой Вадима Казаченко, – рассказала Мазур. – Ира очень любит мужа, готова за него и в огонь, и в воду, и на амбразуру. Настоящая женщина – любящая, великодушная".

Многим ситуация, в которую попал Вадим Казаченко, напоминает нашумевшую историю развода Армена Джигарханяна и киевской пианистки Цымбалюк-Романовской – артист позарился на молодое тело и ушел от престарелой жены. "Помните, великий артист так же говорил Виталине: мол, отстань от меня, я не хочу больше быть с тобой. А она бегала по ток-шоу и кричала, будто его спрятали злые люди и мешают их встрече", – отметила Мазур.

"Мои безусловные симпатии во всей этой истории – на стороне Ирины Аманти. Я лично наблюдала, как они с Вадимом постоянно держатся за руки. И это не игра на публику. Кто бы что ни говорил, но вот тут есть чувства. Обоюдные. С их стороны я непорядочности не вижу. А со стороны Ольги замечаю. Она зарабатывает на скандале. И долго не выпустит из рук этот лакомый кусок", – считает Мазур.

Судя по всему, шкурный интерес в этой истории есть и у самой Элины Мазур. Говорят, от Виталины Цымбалюк-Романовской она получила несколько миллионов рублей. Но помочь ей в итоге все равно не смогла – над пианисткой нависла угроза колонии. Теперь же, видимо, Мазур собирается помочь прищучить Ольгу Казаченко. Вряд ли ею при этом движу бескорыстие и человеколюбие...

"Хочу обратиться к ней через прессу. Ольга, отпусти уже штаны бывшего мужа, оставь его в покое и строй свою судьбу без него! Ирина и Вадим обещают, что, если повторная независимая экспертиза подтвердит его отцовство, они будут помогать ребенку. А если нет, то уж извините", – цитируют бывшую товарку Цымбалюк-Романовской "Новые ведомости".

Не исключено, что вскоре Элина Мазур будет с пеной у рта защищать несчастную Ольгу Казаченко. Для нее перебегать в стан врага – привычное дело.