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Душераздирающие снимки потерявшей рассудок Тереховой

Маргарита Терехова. Фото: GLOBAL LOOK press/Genrietta Peryan
Полсотни работ в кино, каждая из которых становилась бриллиантом – Диана де Бельфлор в "Собаке на сене", Наталья и Мария в "Зеркале", Миледи Винтер в "Трех мушкетерах"... Маргарита Терехова считалась едва ли не первой красавицей Советского Союза – в нее влюблялись без памяти. Казалось, так будет всегда...
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Восемь лет назад актриса стала стремительно терять память, оказалась неспособной ухаживать за собой, начала блуждать по улицам и долго не могла найти свой дом. Сегодня Маргарита Терехова тяжело больна и уже не обходится без посторонней помощи. Врачи поставили артистке страшный диагноз – "болезнь Альцгеймера".

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Это сложнейшее заболевание центральной нервной системы, которому присущи такие симптомы, как потеря памяти и логического мышления, заторможенность речи. Со временем появляются физические проблемы – теряются сила и равновесие, а также функции тазовых органов.

Для прогрессирующего состояния характерны нарушения высших психических функций – памяти, мышления, эмоций, идентификации себя как личности. Этот коварный недуг поразил Питера Фалька, Анни Жирардо, сэра Шона Коннери, Рональда Рейгана... 

И если в 2014-м у Тереховой еще случались просветления – она с помощью сиделки даже выходила на улицу, то теперь разум окончательно оставил звезду. Она никого не узнает и почти не говорит. "Мамочка как божий одуванчик. Совсем не понимаю, что с ней происходит", – плачет ее дочь Анна Терехова. Судя по фото, опубликованным журналом "Тайны звезд", выглядит актриса страшно.

Скриншот "Тайны звезд"

25 августа Маргарита Терехова отметит 76-й день рождения. Дочь написала ей трогательное послание: "Когда-то ты призналась, что хочешь опять стать маленькой девочкой. Твое желание сбылось. Сейчас ты принцесса, Дюймовочка. Светлая, чистая, нежная, как цветок маргаритки".

Автор: Иван Губкин6 августа 2018, 12:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Коварная и беззащитная Маргарита Терехова

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