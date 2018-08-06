Душераздирающие снимки потерявшей рассудок Тереховой

Полсотни работ в кино, каждая из которых становилась бриллиантом – Диана де Бельфлор в "Собаке на сене", Наталья и Мария в "Зеркале", Миледи Винтер в "Трех мушкетерах"... Маргарита Терехова считалась едва ли не первой красавицей Советского Союза – в нее влюблялись без памяти. Казалось, так будет всегда...

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