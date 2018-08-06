"Я, наверное, такой дурак!": Петросян обратился к россиянам
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Евгений Петросян опубликовал фотографию, на которой запечатлен на фоне вазы с букетом шикарных роз. Юморист дал понять, что не теряет оптимизма, чего пожелал и своим многочисленным подписчикам.
"Лето. Цветы цветут. Люди загорают, даже у себя дома. Настроение улучшается! Чего вам и желаю! Самое главное, не теряйте радость и оптимизм! Марк Твен когда-то сказал: "Были времена, когда слова "оптимист" и "дурак" не были синонимами"! Я, наверное, такой дурак!" – написал Евгений Ваганович.
Интересно, что возможность оставлять комментарии под постом артиста отключена. По всей видимости, это связано со скандалом, который поднялся после того, как стало известно о желании супруги артиста, юмористки Елены Степаненко, развестись и поделить совместно нажитое имущество.
Известие о разрыве одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе стала громом среди ясного неба. 3 августа стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко решили расстаться, прожив вместе более 30 лет.
По слухам, причиной развода стала личный ассистент юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова. Женщина родом из Тулы. Она выучилась на менеджера, однако нашла себя в работе с актерами юмористического жанра. Сначала Брухунова работала на сайте, посвященном Степаненко, а потом переключилась на ее мужа, став его личным помощником.
Впрочем, есть информация, что артисты не вместе уже 15 лет, однако лишь сейчас пара решила оформить развод. Теперь Степаненко требует 80% от общего имущества.
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