"Вишневый зад": известный актер раскрыл гей-кланы в театре

Об однополой любви среди актеров ходит немало легенд: мол, творческая среда обязывает. Однако имена гомосексуалистов произносили шепотом, пока народный артист России Евгений Герчаков не решился рубануть с плеча.

"Геи всегда держатся кланами, начиная еще с Виталия Вульфа, – рассказывает Герчаков. – Он, кстати, меня как актера любил, но замечал, что не будет про меня снимать свои телепередачи: "Потому что Вы не наш".

"Теперь свои кланы есть у Ольга Меньшикова и Евгения Миронова, – уверяет артист. – Кстати, хотите шутку? Спектакль с Женей в главной роли правильнее называть "Вишневый зад". У геев существует миф, что именно они самые талантливые. Тот же режиссер Роман Виктюк много раз это утверждал. Но когда они "мужественные" роли играют, зрителей не обманешь".

На вопрос "Экспресс-газеты" о том, смог бы он сыграть гея, Герчаков отвечает уклончиво: "Не знаю. Думаю, скоро мода на это пройдет".

Напомним, что в театральной среде геи были даже во времена советской власти. Как писали биографы великой Фаины Раневской, она всегда зло подтрунивала над одним коллегой из-за его сексуальной ориентации и кричала вслед: "Ура, ура, в ж*** дыра!"

Позже, на собрании коллектива, когда артисту грозила статья за мужеложство, и все набросились на него с осуждением, спасла его та же Раневская. Она сорвала собрание, встав и направившись к выходу со словами: "Что за страна, в которой человек не может распоряжаться собственной ж****! Вот, например, моя уже устала здесь сидеть, и я несу ее прогуляться…"