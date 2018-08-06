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Обида и злость: почему Степаненко хочет уничтожить Петросяна

Евгений Петросян и Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Елена Степаненко не собирается делить поровну нажитое в браке с Евгением Петросяном. Артистка планирует оставить супругу всего лишь 20% от внушительного капитала, который, по некоторым данным, оценивается в полтора миллиарда рублей. Антиквариат, картины, драгоценности, большую часть недвижимости звезда планирует оставить себе, и уступать она не намерена.
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Что стало причиной такой категоричности? Ненависть? Жадность? Ревность? Остается только догадываться. Сами звезды ситуацию никак не комментируют поэтому зацепок для развития этой темы практически нет.

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Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Чтобы приоткрыть завесу тайны, понять мотивацию героев этой скандальной истории, а также спрогнозировать дальнейшее развитие событий Dni.Ru обратились к профессионалам. Психотерапевт и юрист прокомментировали ситуацию: первый рассказал о чувствах, которые движут Еленой, а второй объяснил, на что в реальности она может претендовать.

Врач-психотерапевт Айна Громова отмечает, что случай Петросяна и Степаненко достаточно стандартный – очень часто при разводе сторона, которая считает себя пострадавшей, требует от бывшего супруга либо большую часть заработанного, либо все имущество полностью.

По словам психотерапевта, желание Елены получить 80% от всего нажитого может исходить из трех причин. Первое – это желание Степаненко уничтожить Петросяна: "Самый основной мотив, который двигает человеком, который хочет забрать у партнера или супруга все нажитое – это злость, обида и желание сделать партнеру больнее. Деньги во все времена были мощным инструментом воздействия, и он очень часто применяется с целью принести другому вред, отомстить".

Далее наступает отрезвление – схлынул поток первых сильных эмоций и человек остается один на один с фактами. Теперь он старается мыслить рационально – снова начинает думать о деньгах, но уже не как о способе причинить партнеру страдания. "Появляется второй мотив – желание забрать деньгами, компенсировать потраченные на партнера годы жизни, потому что их уже не вернуть", – отметил психотерапевт.

Если разводятся публичные люди, то ситуацию осложняет пристальное внимание общественности к происходящему. "И третий факт – медийность, известность. Если люди публичные, значит они стремились к этой популярности. И в этом случае быть потерпевшей стороной – это еще и имиджевая потеря, о которой знает вся страна. Это травмирует самооценку. Быть брошенным на глазах у всей страны никто не хочет Деньги помогают показать, что ты вышел из развода победителем. Одно дело остаться старухой у разбитого корыта, другое, когда ты остаешься одна богатой, состоятельной женщиной с безбедной жизнью", – рассказала Айна Громова.

В завершение врач добавил, что в момент расставания люди чаще всего даже не вспоминают о том, кто был источником этих доходов, кто больше зарабатывал. Обиженный супруг хочет забрать все, или почти все, ему кажется, что он имеет на это право.

Однако подобное субъективное ощущение справедливости может идти в разрез с российским законодательством. По словам адвоката, кандидата юридических наук Виктории Шакиной, подобные требования Степаненко могут быть обоснованы только в трех случаях.

"Первое, если на приобретение имущества были использованы личные средства. Имеются в виду средства и накопления до брака, что мало вероятно. Второе, если второй супруг расходовал средства не в интересах семьи и наносил материальный ущерб семье. Третье, вполне вероятно, что Степанко упоминает не все имущество и накопления. И заявленная ею недвижимость, антиквариат и прочее, как раз и составляют 50% совместного имущества", - сообщил юрист.

Шакина отмечает, что требования Петросяна по разделу имущества, основанные на равенстве более правомерны. Если Степаненко и дальше будет занимать такую позицию, к тому же публичную, то было бы логично ее обосновать.

Отметим, интересы Евгения Петросяна на суде будет представлять адвокат Сергей Жорин. На стороне Елены Степаненко выступит Елена Забралова. Как сообщает портал newizv.ru, само заседание пройдет в закрытом режиме.

Автор: Руслана Алексеева6 августа 2018, 22:00
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Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

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