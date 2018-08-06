"Изъять в пользу государства": миллиарды озолотившегося Петросяна требуют конфисковать
Зато они есть у руководителя общественной организации "Коммунисты Петербурга и Ленобласти", депутата Сергея Малинковича. "К нам обратилось много людей, возмущенных циничным перформансом, который устроила эта парочка из своего бракоразводного процесса, – заявил парламентарий. – Их имущество оценивается в миллиард, а трудящиеся живут все хуже. Квартиры, особняки, ранчо, драгоценности – откуда все это у артистов эстрады?! Миллионы людей работали всю жизнь кто врачом, кто учителем, кто инженером и еле-еле накопили на одну скромную квартирку".
Депутат усомнился, что фантастическое богатство юмористической семейки – результат непосильного труда. "Эта пошлость не стоит не копейки! Петросян и Степаненко неоднократно выступали на приватных корпоративах богачей, олигархов, чиновников с неоднозначной репутацией, таким путем и нажили свое богатство", – подчеркнул товарищ Малинкович.
"В назидание этим псевдоюмористам все активы, за которые на потребу зевак шумно сражаются Петросян и Степаненко, должны быть изъяты в пользу государства. И пущены на социальные нужды россиян!" – убеждены в ЦК организации "Коммунисты Петербурга и Ленобласти".
Согласно данным Росстата, средняя зарплата в стране составляет 36 тысяч рублей в месяц. Как подсчитали Dni.Ru, обычному человеку, чтобы заработать как Петросян и Степаненко 1,5 миллиарда рублей, надо трудиться 3,5 тысячи (!) лет. То есть начать копить надо было еще в эпоху великих завоеваний египетских фараонов.
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