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"Очередная неумная шутка": известный певец оценил развод Петросяна и Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Музыкант Юрий Лоза предположил, что громкий развод артистов эстрады Евгения Петросяна и Елены Степаненко может оказаться пиар-ходом. Мол, звезды на старости лет решили привлечь внимание к своим всеми забытым персонам.
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Лоза отметил, что журналисты оборвали ему телефон. СМИ просят прокомментировать ситуацию в семье юмористов. Однако музыкант попросту боится высказываться на эту тему.

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Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

"Ведь вся эта история и связанная с ней шумиха может оказаться очередной неумной шуткой. В сегодняшней медиасфере стремление к популярности любой ценой стало нормой, так почему бы паре престарелых юмористов не устроить долгоиграющее шоу из собственной личной жизни, как это сделали ранее десятки их коллег?"– написал Юрий на своей странице в Facebook.

Напомним, что Елена Степаненко подала на развод и потребовала 80% от совместно нажитого имущества, которое, по некоторым данным, оценивается в полтора миллиарда рублей. В Хамовническом суде уже прошло заседание по делу Спепаненко и Петросяна. Звездная чета на слушание не явилась. Их интересы представляли адвокаты Ольга Забралова и Сергей Жорин, соответственно. Супруга юмориста потребовала все авторские права на совместное творчество.

Также поговаривают, что у 72-летнего Петросяна роман с личной помощницей 29-летней Татьяной Брухуновой. Якобы эта связь и стала поводом для скандального развода.

По другим данным, брак Петросяна и Степаненко дал трещину давно. Говорят, супруги живут раздельно уже 15 лет, а теперь решили оформить развод.

Автор: Руслана Алексеева6 августа 2018, 20:31
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