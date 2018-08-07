Светлана Лобода опубликовала клип на песню SuperSTAR
Новое видео суперзвезды стало невероятно популярным. Его посмотрели больше миллиона раз всего за несколько часов.
Пользователи оставили свыше двух тысяч комментариев. Поклонники Лободы были восхищены ярким клипом. "Превосходно!" – гласит текст самого популярного высказывания под видео.
Композиция SuperSTAR (в переводе с английского – суперзвезда – Прим.ред.) – один из последних хитов Лободы. По своей популярности она не уступает скандальной песне Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий", которую в свое время, кстати, тоже спродюсировала Светлана.
В 75-летней актрисе невозможно узнать былую красавицу
Названы главные любители однополой любви
Артист сообщил грустную новость
О 29-летней помощнице юмориста отзываются положительно