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"Подлая, мелочная, жадная": подруга возмутила откровениями о Степаненко

Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Слухи о разводе Петросяна и Степаненко, которыми полнится интернет, не беспочвенны. Так считает Ирина, которая 20 лет знакома с семьей юмористов. Она рассказала, что происходит в звездном семействе.

Продолжение: У молодой любовницы Петросяна обнаружили элитную недвижимость
прочитано 15815 раз

"История, которая разворачивается на наших глазах, не нова, – говорит подруга звездной семьи. – В начале 80-х годов прошлого столетия начинающая актриса Московского театра эстрады Елена Степаненко увела Евгения Петросяна у его третьей жены Людмилы. Искусствовед Люся занимала какой-то высокий пост в Минкульте и все время проводила на совещаниях, съездах, вернисажах. Тут-то и подоспела заботливая Степаненко. Она кормила, поила, обстирывала уже известного в ту пору руководителя Театра эстрадных миниатюр. И в итоге женила его на себе".

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 Развод Петросяна и Степаненко

Сюжеты Развод Петросяна и Степаненко

Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

"В одном из интервью Степаненко призналась, что вышла из Петросяна как, по меткому выражению французского критика Эжена Вогюза, русская литература вышла из гоголевской "Шинели", – продолжает Ирина. – Без Петросяна она бы была никем. С годами, укрепляясь на эстраде, отдалилась от мужа – ездила на курорты с подругами, занималась омоложением. А Евгений Ваганович был предоставлен сам себе".

"Тут-то и подоспела оборотистая жительница Тулы Татьяна Брухунова, – рассказывает Ирина. – Ее мать на два года младше единственной дочери Петросяна. Танечка была помощницей Евгения Вагановича, постепенно приближаясь к нему аки Виталина Цымбалюк-Романовская к Армену Джигарханяну. Тут почти идентичная история! И вот мы уже видим, как провинциалка Таня гуляет по Парижу, скупает там новейшие дизайнерские коллекции. На какие доходы?"

  

"Про раздел имущества Петросяна и Степаненко я, конечно, знаю, – добавляет подруга. – Правда, когда эта история началась и еще не просочилась в прессу, Елена Степаненко говорила, что ей ничего не надо. Потом передумала, видимо, и решила забрать чуть ли не все у супруга, с которыми прожила более 30 лет. Куда ей эти сотни миллионов рублей (состояние артиста, по оценке СМИ и адвокатов, превышает 1,5 миллиарда рублей. – Прим. ред.)? У нее нет ни детей, ни внуков, ни других близких родственников. Она сказала, что все продаст, а деньги раздаст благотворительным организациям, а главное – церкви. Думаю, в этом есть расчет. Она станет убеждать судью, что все пойдет на добрые дела. Я ей не верю – это человек довольно подлый, мелочный, жадный, хотя и умело скрывается под личиной добродетели".

Автор: Иван Губкин7 августа 2018, 10:34
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Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

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