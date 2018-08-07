Цымбалюк-Романовская влезла в скандальный развод Петросяна и Степаненко

Происходящее сегодня в семье Елены Степаненко и Евгения Петросяна очень напоминает то, что было у Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна. Юморист, как говорят нашел молоденькую любовницу, и пианистка, в свое время, тоже втерлась в доверие к актеру. Развод обоих смаковала вся страна, а пресса соревновалась в стремлении выдать на-гора сенсационные подробности.

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